В Челябинской области назвали самые популярные направления ЕГЭ

Челябинцы предпочитают сдавать ЕГЭ по информатике, биологии и физике

76% выпускников Челябинской области идут в вузы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области назвали самыми популярными предметами для сдачи ЕГЭ по выбору. Об этом сообщила консультант отдела оценки качества образования министерства образования и науки Челябинской области Ксения Фролова.

«Наиболее популярными предметами для сдачи ЕГЭ по выбору является обществознание, информатика, биология, физика и химия. Выбор этих предметов очевиден для нашего промышленного региона», — уточнила Фролова в рамках пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс».

Фролова добавила, что за последние годы постоянно увеличивается количество выпускников, выбирающих информатику, физику и биологию. Эти показатели в Челябинской области превышают средний уровень по всей России. Также в минобре отметили, что за последние годы количество абитуриентов, выбирающих обучение в высших учебных заведениях, стабильно и превышает 76%.

Ранее URA.RU сообщало о том, что абитуриентам предложили подать заявки на целевой набор. Это позволит подписать договор о дальнейшем обучении и трудоустройстве от определенного работодателя.