В Челябинской области назвали самые популярные направления ЕГЭ

Челябинцы предпочитают сдавать ЕГЭ по информатике, биологии и физике
© Служба новостей «URA.RU»
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Досрочное ЕГЭ в Лицее №3. Екатеринбург, егэ, экзамен, единый государственный экзамен, школьница
76% выпускников Челябинской области идут в вузы Фото:

В Челябинской области назвали самыми популярными предметами для сдачи ЕГЭ по выбору. Об этом сообщила консультант отдела оценки качества образования министерства образования и науки Челябинской области Ксения Фролова.

«Наиболее популярными предметами для сдачи ЕГЭ по выбору является обществознание, информатика, биология, физика и химия. Выбор этих предметов очевиден для нашего промышленного региона», — уточнила Фролова в рамках пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс».

Фролова добавила, что за последние годы постоянно увеличивается количество выпускников, выбирающих информатику, физику и биологию. Эти показатели в Челябинской области превышают средний уровень по всей России. Также в минобре отметили, что за последние годы количество абитуриентов, выбирающих обучение в высших учебных заведениях, стабильно и превышает 76%.

Ранее URA.RU сообщало о том, что абитуриентам предложили подать заявки на целевой набор. Это позволит подписать договор о дальнейшем обучении и трудоустройстве от определенного работодателя.

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В Челябинской области назвали самыми популярными предметами для сдачи ЕГЭ по выбору. Об этом сообщила консультант отдела оценки качества образования министерства образования и науки Челябинской области Ксения Фролова. «Наиболее популярными предметами для сдачи ЕГЭ по выбору является обществознание, информатика, биология, физика и химия. Выбор этих предметов очевиден для нашего промышленного региона», — уточнила Фролова в рамках пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс». Фролова добавила, что за последние годы постоянно увеличивается количество выпускников, выбирающих информатику, физику и биологию. Эти показатели в Челябинской области превышают средний уровень по всей России. Также в минобре отметили, что за последние годы количество абитуриентов, выбирающих обучение в высших учебных заведениях, стабильно и превышает 76%. Ранее URA.RU сообщало о том, что абитуриентам предложили подать заявки на целевой набор. Это позволит подписать договор о дальнейшем обучении и трудоустройстве от определенного работодателя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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