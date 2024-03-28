В Челябинской области назвали самые популярные направления ЕГЭ

В Челябинской области назвали самыми популярными предметами для сдачи ЕГЭ по выбору. Об этом сообщила консультант отдела оценки качества образования министерства образования и науки Челябинской области Ксения Фролова.
«Наиболее популярными предметами для сдачи ЕГЭ по выбору является обществознание, информатика, биология, физика и химия. Выбор этих предметов очевиден для нашего промышленного региона», — уточнила Фролова в рамках пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс».
Фролова добавила, что за последние годы постоянно увеличивается количество выпускников, выбирающих информатику, физику и биологию. Эти показатели в Челябинской области превышают средний уровень по всей России. Также в минобре отметили, что за последние годы количество абитуриентов, выбирающих обучение в высших учебных заведениях, стабильно и превышает 76%.
Ранее URA.RU сообщало о том, что абитуриентам предложили подать заявки на целевой набор. Это позволит подписать договор о дальнейшем обучении и трудоустройстве от определенного работодателя.
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