Челябинским абитуриентам предложили выбрать работодателя на целевой набор

Студентам могут оплатить обучение в рамках целевого набора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области абитуриентам вузов предложили выбрать работодателя, который в рамках целевого набора оплатит их обучение. Об этом сообщила руководитель департамента по стратегической работе с абитуриентами ЮУрГУ Юлия Болотина.

«1 апреля будет озвучен полный алгоритм взаимодействия по новому порядку работы с целевым набором абитуриентов. Будущие студенты смогут выбрать заявку работодателя на специальной платформе „Работа в России“, с которым свяжут свое дальнейшее обучение и трудовую деятельность», — пояснила Болотина в рамках пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс».

Как рассказала ответственный секретарь приемной комиссии ЧелГУ Любовь Конвисарева, предприятия будут выставлять заявки на сайте по целевому набору с 1 мая до 10 июня. Абитуриентам она посоветовала не торопиться заключать договоры, а рассмотреть все поступившие заявки. Кроме того, в рамках конкурсных процедур не каждый абитуриент может получить приглашение о сотрудничестве от работодателя, поэтому нужно также параллельно подавать документы в желаемые вузы.