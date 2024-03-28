Челябинским абитуриентам предложили выбрать работодателя на целевой набор

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Визит Николая Цуканова на ММК. Челябинская область, Магнитогорск, студенты
Студентам могут оплатить обучение в рамках целевого набора Фото:

В Челябинской области абитуриентам вузов предложили выбрать работодателя, который в рамках целевого набора оплатит их обучение. Об этом сообщила руководитель департамента по стратегической работе с абитуриентами ЮУрГУ Юлия Болотина.

«1 апреля будет озвучен полный алгоритм взаимодействия по новому порядку работы с целевым набором абитуриентов. Будущие студенты смогут выбрать заявку работодателя на специальной платформе „Работа в России“, с которым свяжут свое дальнейшее обучение и трудовую деятельность», — пояснила Болотина в рамках пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс».

Как рассказала ответственный секретарь приемной комиссии ЧелГУ Любовь Конвисарева, предприятия будут выставлять заявки на сайте по целевому набору с 1 мая до 10 июня. Абитуриентам она посоветовала не торопиться заключать договоры, а рассмотреть все поступившие заявки. Кроме того, в рамках конкурсных процедур не каждый абитуриент может получить приглашение о сотрудничестве от работодателя, поэтому нужно также параллельно подавать документы в желаемые вузы.

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В Челябинской области абитуриентам вузов предложили выбрать работодателя, который в рамках целевого набора оплатит их обучение. Об этом сообщила руководитель департамента по стратегической работе с абитуриентами ЮУрГУ Юлия Болотина. «1 апреля будет озвучен полный алгоритм взаимодействия по новому порядку работы с целевым набором абитуриентов. Будущие студенты смогут выбрать заявку работодателя на специальной платформе „Работа в России“, с которым свяжут свое дальнейшее обучение и трудовую деятельность», — пояснила Болотина в рамках пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс». Как рассказала ответственный секретарь приемной комиссии ЧелГУ Любовь Конвисарева, предприятия будут выставлять заявки на сайте по целевому набору с 1 мая до 10 июня. Абитуриентам она посоветовала не торопиться заключать договоры, а рассмотреть все поступившие заявки. Кроме того, в рамках конкурсных процедур не каждый абитуриент может получить приглашение о сотрудничестве от работодателя, поэтому нужно также параллельно подавать документы в желаемые вузы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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