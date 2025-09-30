Дешевые авиарейсы из Перми в Ярославль продлены

Авиарейсы Пермь-Ярославль по программе субсидируемых авиаперелетов будут осуществляться до весны 2026 года. Информация отражена в онлайн табло международного аэропорта «Пермь». Полетная программа подразумевает выполнение рейсов по пятницам и воскресеньям.
«Авиакомпания „РусЛайн“ продлила рейсы из Перми в Ярославль до 27 марта. Дни вылета — пятница и воскресенье», — пишет «Ъ-Прикамье» со ссылкой на онлайн-табло пермской воздушной гавани.
Прямые авиарейсы между городами появились с 18 июля. Время в пути занимает чуть более полутора часов. Полеты осуществляются на самолетах Bombardier. Первый рей, вылетевший из Перми в Ярославль отправился с полной загрузкой.
