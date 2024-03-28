В Минэкономики рассказали, как зарубежные виноторговцы помогут российским морским курортам

Решетников: доходы от пошлин на импортное вино направят на развитие курортов

28 марта 2024 в 21:30 Размер текста - 17 +

В России ведется работа над масштабным проектом «Пять морей» Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Доходы от повышения пошлин на вино из недружественных России стран можно направить на развитие отечественных морских курортов. С такой инициативой выступило Минэкономики России. По словам главы министерства Максима Решетников, уже есть соответствующие договоренности с Минфином РФ. «Готовы направить на поддержку морских курортов доходы от повышения пошлин на вино из недружественных стран… Половину прироста от этого источника направляем на поддержку туризма, на дополнительное финансирование национального проекта [„Туризм и индустрия гостеприимства“]», — заявил Решетников на совещании по вопросу создания федеральных круглогодичных морских курортов. Оно проходит под председательством президента Владимира Путина. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». В России в настоящее время ведется работа над проектом «Пять морей», который предусматривает создание в стране федеральных морских круглогодичных курортов. До 2030 года будут созданы десять современных курортов на побережье пяти морей и озера Байкал. Новые курорты рассчитаны на 10 миллионов туристов ежегодно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Доходы от повышения пошлин на вино из недружественных России стран можно направить на развитие отечественных морских курортов. С такой инициативой выступило Минэкономики России. По словам главы министерства Максима Решетников, уже есть соответствующие договоренности с Минфином РФ. «Готовы направить на поддержку морских курортов доходы от повышения пошлин на вино из недружественных стран… Половину прироста от этого источника направляем на поддержку туризма, на дополнительное финансирование национального проекта [„Туризм и индустрия гостеприимства“]», — заявил Решетников на совещании по вопросу создания федеральных круглогодичных морских курортов. Оно проходит под председательством президента Владимира Путина. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». В России в настоящее время ведется работа над проектом «Пять морей», который предусматривает создание в стране федеральных морских круглогодичных курортов. До 2030 года будут созданы десять современных курортов на побережье пяти морей и озера Байкал. Новые курорты рассчитаны на 10 миллионов туристов ежегодно.