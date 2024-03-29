Путин подписал указ об особом порядке сделок с акциями иностранных компаний

29 марта 2024 в 19:05 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал указ об особых сделках с США и другими иностранынми компаниями Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский президент Владимир Путин подписал указ об особом порядке заключения сделок с иностранными компаниями. Он размещен на официальном портале опубликования правовых актов. «Подписан указ об особом порядке сделок с акциями некоторых компаний», — отмечаемся в указе . Из него следует, что указ был введен в связи с недружественными действиями США в отношении РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский президент Владимир Путин подписал указ об особом порядке заключения сделок с иностранными компаниями. Он размещен на официальном портале опубликования правовых актов. «Подписан указ об особом порядке сделок с акциями некоторых компаний», — отмечаемся в указе. Из него следует, что указ был введен в связи с недружественными действиями США в отношении РФ.