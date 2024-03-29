Путин подписал указ об особом порядке сделок с акциями иностранных компаний

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин подписал указ об особых сделках с США и другими иностранынми компаниями Фото:

Российский президент Владимир Путин подписал указ об особом порядке заключения сделок с иностранными компаниями. Он размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

«Подписан указ об особом порядке сделок с акциями некоторых компаний», — отмечаемся в указе. Из него следует, что указ был введен в связи с недружественными действиями США в отношении РФ.

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Российский президент Владимир Путин подписал указ об особом порядке заключения сделок с иностранными компаниями. Он размещен на официальном портале опубликования правовых актов. «Подписан указ об особом порядке сделок с акциями некоторых компаний», — отмечаемся в указе. Из него следует, что указ был введен в связи с недружественными действиями США в отношении РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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