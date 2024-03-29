Путин подписал указ об особом порядке сделок с акциями иностранных компаний

Владимир Путин подписал указ об особых сделках с США и другими иностранынми компаниями
Российский президент Владимир Путин подписал указ об особом порядке заключения сделок с иностранными компаниями. Он размещен на официальном портале опубликования правовых актов.
«Подписан указ об особом порядке сделок с акциями некоторых компаний», — отмечаемся в
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