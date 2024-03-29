29 марта 2024

Жених из Германии украл пять миллионов рублей у жительницы Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Челябинск
Женщина продала имущество, оставшееся от покойного мужа, чтобы перевести деньги ухажеру Фото:

Псевдоухажер из Германии за два года виртуального общения с 57-летней жительницей Челябинской области украл у нее пять с половиной миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«57-летняя челябинка в течение двух лет виртуального общения с псевдоухажером из Германии перевела ему около 5,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Мужчина рассказал женщине, что увидел ее фотографию в социальных сетях, захотел познакомиться, обещал приехать в гости в Челябинск. И под различными предлогами просил у нее деньги. Женщина регулярно переводила незнакомцу средства — сначала брала кредиты, потом продала имущество, оставшееся от покойного мужа. В общей сложности перевела аферисту пять с половиной миллионов рублей.

Полицейские напоминают о бдительности при общении с незнакомцами, как по телефону, так и в социальных сетях. Не следует переводить денежные средства, под каким бы предлогом у вас их не просили, отмечают в ГУ МВД России по Челябинской области.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Псевдоухажер из Германии за два года виртуального общения с 57-летней жительницей Челябинской области украл у нее пять с половиной миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «57-летняя челябинка в течение двух лет виртуального общения с псевдоухажером из Германии перевела ему около 5,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Мужчина рассказал женщине, что увидел ее фотографию в социальных сетях, захотел познакомиться, обещал приехать в гости в Челябинск. И под различными предлогами просил у нее деньги. Женщина регулярно переводила незнакомцу средства — сначала брала кредиты, потом продала имущество, оставшееся от покойного мужа. В общей сложности перевела аферисту пять с половиной миллионов рублей. Полицейские напоминают о бдительности при общении с незнакомцами, как по телефону, так и в социальных сетях. Не следует переводить денежные средства, под каким бы предлогом у вас их не просили, отмечают в ГУ МВД России по Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...