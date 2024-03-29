Жених из Германии украл пять миллионов рублей у жительницы Челябинской области

30 марта 2024 в 14:14 Размер текста - 17 +

Женщина продала имущество, оставшееся от покойного мужа, чтобы перевести деньги ухажеру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Псевдоухажер из Германии за два года виртуального общения с 57-летней жительницей Челябинской области украл у нее пять с половиной миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «57-летняя челябинка в течение двух лет виртуального общения с псевдоухажером из Германии перевела ему около 5,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Мужчина рассказал женщине, что увидел ее фотографию в социальных сетях, захотел познакомиться, обещал приехать в гости в Челябинск. И под различными предлогами просил у нее деньги. Женщина регулярно переводила незнакомцу средства — сначала брала кредиты, потом продала имущество, оставшееся от покойного мужа. В общей сложности перевела аферисту пять с половиной миллионов рублей. Полицейские напоминают о бдительности при общении с незнакомцами, как по телефону, так и в социальных сетях. Не следует переводить денежные средства, под каким бы предлогом у вас их не просили, отмечают в ГУ МВД России по Челябинской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Псевдоухажер из Германии за два года виртуального общения с 57-летней жительницей Челябинской области украл у нее пять с половиной миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «57-летняя челябинка в течение двух лет виртуального общения с псевдоухажером из Германии перевела ему около 5,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Мужчина рассказал женщине, что увидел ее фотографию в социальных сетях, захотел познакомиться, обещал приехать в гости в Челябинск. И под различными предлогами просил у нее деньги. Женщина регулярно переводила незнакомцу средства — сначала брала кредиты, потом продала имущество, оставшееся от покойного мужа. В общей сложности перевела аферисту пять с половиной миллионов рублей. Полицейские напоминают о бдительности при общении с незнакомцами, как по телефону, так и в социальных сетях. Не следует переводить денежные средства, под каким бы предлогом у вас их не просили, отмечают в ГУ МВД России по Челябинской области.