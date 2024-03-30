В Каменске-Уральском обстреляли новый автобус. Видео

31 марта 2024 в 19:36 Размер текста - 17 +

В момент происшествия людей в салоне не было Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) неизвестные обстреляли новый автобус. Удар пришелся на стекло — оно покрылось трещинами, люди не пострадали. Официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил URA.RU информацию об инциденте и сообщил, что находившиеся в салоне пассажиры, кондуктор и водитель не пострадали. «Одно стекло автобуса от удара покрылось сеткой. Сейчас сотрудники территориального ОВД анализируют съемки с камер видеонаблюдения для того, чтобы установить личности двух подростков, которые были замечены вблизи места происшествия. По предварительным данным, несовершеннолетние применили в ходе своего противоправного поступка рогатку или пневматический пистолет», — отметил полковник Горелых. На видео, опубликованном в группе «Говорит Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте», заметно, что удар пришелся на стекло с правой стороны автобуса. Горелых подчеркнул, что если нарушителей найдут, к ним будут приняты меры. «По итогам проверки представители МВД примут обоснованное процессуальное решение, а в случае установления „шалунов“ примут к ним и к их законным представителям, а также к руководству учебного заведения, где они обучаются, комплекс мер профилактического характера», — сказал Валерий Горелых. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Каменске-Уральском (Свердловская область) неизвестные обстреляли новый автобус. Удар пришелся на стекло — оно покрылось трещинами, люди не пострадали. Официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил URA.RU информацию об инциденте и сообщил, что находившиеся в салоне пассажиры, кондуктор и водитель не пострадали. «Одно стекло автобуса от удара покрылось сеткой. Сейчас сотрудники территориального ОВД анализируют съемки с камер видеонаблюдения для того, чтобы установить личности двух подростков, которые были замечены вблизи места происшествия. По предварительным данным, несовершеннолетние применили в ходе своего противоправного поступка рогатку или пневматический пистолет», — отметил полковник Горелых. На видео, опубликованном в группе «Говорит Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте», заметно, что удар пришелся на стекло с правой стороны автобуса. Горелых подчеркнул, что если нарушителей найдут, к ним будут приняты меры. «По итогам проверки представители МВД примут обоснованное процессуальное решение, а в случае установления „шалунов“ примут к ним и к их законным представителям, а также к руководству учебного заведения, где они обучаются, комплекс мер профилактического характера», — сказал Валерий Горелых.