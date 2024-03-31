Вырос уровень воды в Тоболе у курганского села на границе с Казахстаном

В Тоболе повысился уровень воды
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
У села Звериноголовское (Курганская область), которое находится недалеко от границы с Казахстаном, вырос уровень воды в Тоболе. Информация об этом опубликована на гидрометеорологическом сайте.
«Первого апреля уровень воды в реке Тобол рядом у села Звериноголовское составляет 230 см над нулем водомерного поста. Измерение произведено 29 марта, уровень воды повысился на 8 см», — указано на сайте.
Ранее поднялся уровень воды на реке Исеть в Шадринске за сутки на 12 сантиметров. Наибольший прирост замечен на Исети в Далматово, показатель вырос на 18 сантиметров.
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