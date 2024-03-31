31 марта 2024
30 марта 2024

Вырос уровень воды в Тоболе у курганского села на границе с Казахстаном

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Река Тобол на территории дачного кооператива КМЗ. Курган, мчс, снег, половодье, спасатели, камыш, река тобол, река, весна, наваднение
В Тоболе повысился уровень воды Фото:
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У села Звериноголовское (Курганская область), которое находится недалеко от границы с Казахстаном, вырос уровень воды в Тоболе. Информация об этом опубликована на гидрометеорологическом сайте.

«Первого апреля уровень воды в реке Тобол рядом у села Звериноголовское составляет 230 см над нулем водомерного поста. Измерение произведено 29 марта, уровень воды повысился на 8 см», — указано на сайте.

Ранее поднялся уровень воды на реке Исеть в Шадринске за сутки на 12 сантиметров. Наибольший прирост замечен на Исети в Далматово, показатель вырос на 18 сантиметров.

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У села Звериноголовское (Курганская область), которое находится недалеко от границы с Казахстаном, вырос уровень воды в Тоболе. Информация об этом опубликована на гидрометеорологическом сайте. «Первого апреля уровень воды в реке Тобол рядом у села Звериноголовское составляет 230 см над нулем водомерного поста. Измерение произведено 29 марта, уровень воды повысился на 8 см», — указано на сайте. Ранее поднялся уровень воды на реке Исеть в Шадринске за сутки на 12 сантиметров. Наибольший прирост замечен на Исети в Далматово, показатель вырос на 18 сантиметров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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