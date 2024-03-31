На Свердловскую область рухнули обломки запущенной ракеты

01 апреля 2024 в 11:05 Размер текста - 17 +

Грохот от запуска ракеты дошел до Краснотурьинска Фото: Пресс-служба Роскосмоса На северную часть Свердловской области упали обломки ракеты-носителя «Союз-2-1б», которую запустили с космодрома Байконур 31 марта. Информацию об этом подтвердил мэр Карпинска Андрей Клопов. «Все отделяющиеся части ракеты упали в заданном районе. Мы ее даже не видели визуально, хотя наблюдали со смотровой площадки, куда падает. Но визуализации не было никакой. Только звук был, мощные хлопки достаточно серьезные. Слышно было даже в Краснотурьинске», — передает E1.RU слова Клопова. В администрации Карпинска предупреждали жителей о запрете с 29 марта по 1 апреля нахождения в районе возможного падения отделяющихся ступеней ракеты-носителя. Радиационно-опасных веществ в ступенях ракеты-носителя нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На северную часть Свердловской области упали обломки ракеты-носителя «Союз-2-1б», которую запустили с космодрома Байконур 31 марта. Информацию об этом подтвердил мэр Карпинска Андрей Клопов. «Все отделяющиеся части ракеты упали в заданном районе. Мы ее даже не видели визуально, хотя наблюдали со смотровой площадки, куда падает. Но визуализации не было никакой. Только звук был, мощные хлопки достаточно серьезные. Слышно было даже в Краснотурьинске», — передает E1.RU слова Клопова. В администрации Карпинска предупреждали жителей о запрете с 29 марта по 1 апреля нахождения в районе возможного падения отделяющихся ступеней ракеты-носителя. Радиационно-опасных веществ в ступенях ракеты-носителя нет.