31 марта 2024

На Свердловскую область рухнули обломки запущенной ракеты

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Грохот от запуска ракеты дошел до Краснотурьинска Фото:

На северную часть Свердловской области упали обломки ракеты-носителя «Союз-2-1б», которую запустили с космодрома Байконур 31 марта. Информацию об этом подтвердил мэр Карпинска Андрей Клопов.

«Все отделяющиеся части ракеты упали в заданном районе. Мы ее даже не видели визуально, хотя наблюдали со смотровой площадки, куда падает. Но визуализации не было никакой. Только звук был, мощные хлопки достаточно серьезные. Слышно было даже в Краснотурьинске», — передает E1.RU слова Клопова.

В администрации Карпинска предупреждали жителей о запрете с 29 марта по 1 апреля нахождения в районе возможного падения отделяющихся ступеней ракеты-носителя. Радиационно-опасных веществ в ступенях ракеты-носителя нет.

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На северную часть Свердловской области упали обломки ракеты-носителя «Союз-2-1б», которую запустили с космодрома Байконур 31 марта. Информацию об этом подтвердил мэр Карпинска Андрей Клопов. «Все отделяющиеся части ракеты упали в заданном районе. Мы ее даже не видели визуально, хотя наблюдали со смотровой площадки, куда падает. Но визуализации не было никакой. Только звук был, мощные хлопки достаточно серьезные. Слышно было даже в Краснотурьинске», — передает E1.RU слова Клопова. В администрации Карпинска предупреждали жителей о запрете с 29 марта по 1 апреля нахождения в районе возможного падения отделяющихся ступеней ракеты-носителя. Радиационно-опасных веществ в ступенях ракеты-носителя нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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