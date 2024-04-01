В ЦВО ответили, отправят ли срочников в зону СВО и новые регионы РФ

ЦВО не будет отправлять срочников в зону СВО и новые регионы РФ

01 апреля 2024 в 19:41 Размер текста - 17 +

Первая отправка призывников пройдет 15 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2024 В ходе весенней кампании военкоматы Центрального военного округа (ЦВО) не будут призывать срочников служить в зону спецоперации, а также в ЛДНР, Херсонскую и Запорожскую области. Об этом заявил начальник организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО Виталий Малахов. «В пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил в новых регионах России — это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области — или для участия в выполнении задач СВО военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут», — сказал Малахов во время пресс-конференции ТАСС. Первая отправка призывников пройдет 15 апреля. В рамках весенней кампании в округе призовут в армию 58 тысяч человек от 18 до 30 лет. Всего будет сформировано 14 воинских эшелонов. Призыв пройдет до 15 июля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ходе весенней кампании военкоматы Центрального военного округа (ЦВО) не будут призывать срочников служить в зону спецоперации, а также в ЛДНР, Херсонскую и Запорожскую области. Об этом заявил начальник организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО Виталий Малахов. «В пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил в новых регионах России — это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области — или для участия в выполнении задач СВО военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут», — сказал Малахов во время пресс-конференции ТАСС. Первая отправка призывников пройдет 15 апреля. В рамках весенней кампании в округе призовут в армию 58 тысяч человек от 18 до 30 лет. Всего будет сформировано 14 воинских эшелонов. Призыв пройдет до 15 июля.