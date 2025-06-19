Пермский депутат и звезда «Реальных пацанов» Бежанян обещает заплатить штраф за порчу сельхозземель

Депутат Осинской думы (Пермский край), звезда сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян обещает заплатить штраф за порчу сельхозземель. По его утверждению, он даже не знал о новой санкции против него. Поскольку на сегодняшний день в Арбитражном суде Пермского края в отношении его фирмы «Гослесхоз» находится производств на 140 млн рублей.
«Поэтому 200 тысяч от Россельхознадзора — лишь маленький „презент“. Ко всему надо относиться философски. Кто упал в лужу, тот дождя не боится», — иронизирует актер и предприниматель в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, он не понимал, что размещение сыпучих материалов не на своем участке, а на соседнем, незаконно. По его мнению, сорок-пятьдесят метров правее или левее, не имеет значения. Однако, как оказалось, это кого-то сильно заинтересовало. Тажке бизнесмен пообещал заплатить штраф, а песчано-гравийную смесь — убрать.
Ранее стало известно, что компанией «Гослесхоз» Бежаняна займутся судебные приставы. В декабре 2024 года юрлицо было оштрафовано на 200 тысяч рублей, так как Россельхознадзор уличил компанию в порче земель сельхозназначения.
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