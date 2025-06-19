19 июня 2025

Пермский депутат и звезда «Реальных пацанов» Бежанян обещает заплатить штраф за порчу сельхозземель

Пермский депутат Бежанян: в суде у моей фирмы штрафов на 140 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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По его словам, он не понимал, что размещение сыпучих материалов не на своем участке, а на соседнем, незаконно
По его словам, он не понимал, что размещение сыпучих материалов не на своем участке, а на соседнем, незаконно Фото:

Депутат Осинской думы (Пермский край), звезда сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян обещает заплатить штраф за порчу сельхозземель. По его утверждению, он даже не знал о новой санкции против него. Поскольку на сегодняшний день в Арбитражном суде Пермского края в отношении его фирмы «Гослесхоз» находится производств на 140 млн рублей. 

«Поэтому 200 тысяч от Россельхознадзора — лишь маленький „презент“. Ко всему надо относиться философски. Кто упал в лужу, тот дождя не боится», — иронизирует актер и предприниматель в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, он не понимал, что размещение сыпучих материалов не на своем участке, а на соседнем, незаконно. По его мнению, сорок-пятьдесят метров правее или левее, не имеет значения. Однако, как оказалось, это кого-то сильно заинтересовало. Тажке бизнесмен пообещал заплатить штраф, а песчано-гравийную смесь — убрать.

Ранее стало известно, что компанией «Гослесхоз» Бежаняна займутся судебные приставы. В декабре 2024 года юрлицо было оштрафовано на 200 тысяч рублей, так как Россельхознадзор уличил компанию в порче земель сельхозназначения.

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Депутат Осинской думы (Пермский край), звезда сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян обещает заплатить штраф за порчу сельхозземель. По его утверждению, он даже не знал о новой санкции против него. Поскольку на сегодняшний день в Арбитражном суде Пермского края в отношении его фирмы «Гослесхоз» находится производств на 140 млн рублей.  «Поэтому 200 тысяч от Россельхознадзора — лишь маленький „презент“. Ко всему надо относиться философски. Кто упал в лужу, тот дождя не боится», — иронизирует актер и предприниматель в соцсети «ВКонтакте». По его словам, он не понимал, что размещение сыпучих материалов не на своем участке, а на соседнем, незаконно. По его мнению, сорок-пятьдесят метров правее или левее, не имеет значения. Однако, как оказалось, это кого-то сильно заинтересовало. Тажке бизнесмен пообещал заплатить штраф, а песчано-гравийную смесь — убрать. Ранее стало известно, что компанией «Гослесхоз» Бежаняна займутся судебные приставы. В декабре 2024 года юрлицо было оштрафовано на 200 тысяч рублей, так как Россельхознадзор уличил компанию в порче земель сельхозназначения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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