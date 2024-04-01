Военкоматы ЦВО призовут в армию на тысячу солдат больше, чем год назад

Военкоматы ЦВО призовут в армию 58 тысяч человек

01 апреля 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

Возраст призывников составит от 18 до 30 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Военкоматы Центрального военного округа (ЦВО) в ходе весенней кампании призовут порядка 58 тысяч человек, что на тысячу больше. Об этом рассказал начальник организационно-мобилизационного управления штаба округа Виталий Малахов. «Призыв будет проходить в 28 субъектах Российской Федерации ЦВО. Отправке в войска подлежат около 58 тысяч человек от 18 до 30 лет. Первые отправки граждан к местам прохождения военной службы спланированы с 15 апреля», — сказал полковник Малахов во время пресс-конференции ТАСС. Всего будет сформировано 14 воинских эшелонов для отправки в части Московского, Восточного и Южного военных округов. «В пункты дислокации подразделений ВС в новых регионах России — Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области — или для участия в выполнении задач СВО военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут», — отметил начальник организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО. Число призванных на срочную военную службу в Центральном военном округе весной 2023 составило 57 тысячи. Призыв проходил с 1 апреля по 15 июля, его провели также в 28 субъектах РФ ЦВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военкоматы Центрального военного округа (ЦВО) в ходе весенней кампании призовут порядка 58 тысяч человек, что на тысячу больше. Об этом рассказал начальник организационно-мобилизационного управления штаба округа Виталий Малахов. «Призыв будет проходить в 28 субъектах Российской Федерации ЦВО. Отправке в войска подлежат около 58 тысяч человек от 18 до 30 лет. Первые отправки граждан к местам прохождения военной службы спланированы с 15 апреля», — сказал полковник Малахов во время пресс-конференции ТАСС. Всего будет сформировано 14 воинских эшелонов для отправки в части Московского, Восточного и Южного военных округов. «В пункты дислокации подразделений ВС в новых регионах России — Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области — или для участия в выполнении задач СВО военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут», — отметил начальник организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО. Число призванных на срочную военную службу в Центральном военном округе весной 2023 составило 57 тысячи. Призыв проходил с 1 апреля по 15 июля, его провели также в 28 субъектах РФ ЦВО.