Правительство РФ запустило новый полезный канал в Telegram

Кабмин запустил новый telegram-канал «Правительство РФ. Коротко». В нем будут публиковаться короткие новостные посты с ключевыми решениями и событиями.
«Правительство РФ запустило новый telegram-канал с короткими новостными постами — „Правительство РФ. Коротко“. <…> Он станет дополнением к основному каналу „Правительство России“», — сообщается в основном telegram-канале кабмина. В настоящий момент новый канал насчитывает 2 939 подписчика.
В свою очередь канал «Правительство России», являющийся официальным, насчитывает 150 319 подписчика в Telegram. Там будет и дальше размещаться подробная информация о последних принятых решениях внутри правительства РФ.
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Кабмин запустил новый telegram-канал «Правительство РФ. Коротко». В нем будут публиковаться короткие новостные посты с ключевыми решениями и событиями. «Правительство РФ запустило новый telegram-канал с короткими новостными постами — „Правительство РФ. Коротко“. <…> Он станет дополнением к основному каналу „Правительство России“», — сообщается в основном telegram-канале кабмина. В настоящий момент новый канал насчитывает 2 939 подписчика. В свою очередь канал «Правительство России», являющийся официальным, насчитывает 150 319 подписчика в Telegram. Там будет и дальше размещаться подробная информация о последних принятых решениях внутри правительства РФ.