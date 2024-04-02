Политика Власть Правительство РФ запустило новый полезный канал в Telegram Правительство РФ запустило канал с короткими новостными постами 02 апреля 2024 в 14:32 Размер текста - 17 + Правительство РФ запустило канал в Telegram с короткими новостями Фото: Денис Моргунов © URA.RU Кабмин запустил новый telegram-канал «Правительство РФ. Коротко». В нем будут публиковаться короткие новостные посты с ключевыми решениями и событиями. «Правительство РФ запустило новый telegram-канал с короткими новостными постами — „Правительство РФ. Коротко“. <…> Он станет дополнением к основному каналу „Правительство России“», — сообщается в основном telegram-канале кабмина. В настоящий момент новый канал насчитывает 2 939 подписчика. В свою очередь канал «Правительство России», являющийся официальным, насчитывает 150 319 подписчика в Telegram. Там будет и дальше размещаться подробная информация о последних принятых решениях внутри правительства РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Кабмин запустил новый telegram-канал «Правительство РФ. Коротко». В нем будут публиковаться короткие новостные посты с ключевыми решениями и событиями. «Правительство РФ запустило новый telegram-канал с короткими новостными постами — „Правительство РФ. Коротко“. <…> Он станет дополнением к основному каналу „Правительство России“», — сообщается в основном telegram-канале кабмина. В настоящий момент новый канал насчитывает 2 939 подписчика. В свою очередь канал «Правительство России», являющийся официальным, насчитывает 150 319 подписчика в Telegram. Там будет и дальше размещаться подробная информация о последних принятых решениях внутри правительства РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям