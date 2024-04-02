Правительство РФ запустило новый полезный канал в Telegram

Правительство РФ запустило канал с короткими новостными постами
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Правительство РФ запустило канал в Telegram с короткими новостями Фото:

Кабмин запустил новый telegram-канал «Правительство РФ. Коротко». В нем будут публиковаться короткие новостные посты с ключевыми решениями и событиями.

«Правительство РФ запустило новый telegram-канал с короткими новостными постами — „Правительство РФ. Коротко“. <…> Он станет дополнением к основному каналу „Правительство России“», — сообщается в основном telegram-канале кабмина. В настоящий момент новый канал насчитывает 2 939 подписчика.

В свою очередь канал «Правительство России», являющийся официальным, насчитывает 150 319 подписчика в Telegram. Там будет и дальше размещаться подробная информация о последних принятых решениях внутри правительства РФ.

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Кабмин запустил новый telegram-канал «Правительство РФ. Коротко». В нем будут публиковаться короткие новостные посты с ключевыми решениями и событиями. «Правительство РФ запустило новый telegram-канал с короткими новостными постами — „Правительство РФ. Коротко“. <…> Он станет дополнением к основному каналу „Правительство России“», — сообщается в основном telegram-канале кабмина. В настоящий момент новый канал насчитывает 2 939 подписчика. В свою очередь канал «Правительство России», являющийся официальным, насчитывает 150 319 подписчика в Telegram. Там будет и дальше размещаться подробная информация о последних принятых решениях внутри правительства РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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