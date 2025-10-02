США не готовы к вооруженному конфликту с Россией. Об этом сообщил экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. По его словам, российские вооруженные силы продолжают расти, обучение тщательное, дисциплина высока, а нынешнее руководство превосходно.
«Мы видим, как их вооруженные силы (России — прим. URA.RU) продолжают расти. Обучение проходит тщательно. Дисциплина очень хороша. Я бы сказал, что нынешнее руководство превосходно. <…> Мы не готовы к войне с ними», — сказал Макгрегор в эфире youtube-канала Deep Dive.
Макгрегор отметил, что политическое руководство США осознает всю опасность сложившейся ситуации в отношениях с Россией, поэтому постарается не допустить трансформации противостояния в полноценный вооруженный конфликт с применением стратегического вооружения. Он подчеркнул, что это единственный «весьма опасный аспект» в текущей динамике.
В Кремле не раз отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что страны НАТО и Европейского союза фактически ведут против России войну, используя в качестве инструмента Украину. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что несоблюдение положений Устава ООН свидетельствует о неоколониальных устремлениях, способствующих усилению мировой нестабильности и увеличению числа региональных конфликтов. В качестве еще одного примера эскалации Лавров указал на ситуацию, складывающуюся на Ближнем Востоке.
