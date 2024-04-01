01 апреля 2024

В ЯНАО на стажировку приехали студенты из Гнесинки

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Студенты будут заниматься по специальностям: фортепиано, гитара, скрипка и академический вокал Фото:

В городах Ямала проходят стажировки восьми студентов Российской академии музыки имени Гнесиных. Педстажировки начались в детских школах искусств и музыкальных школах по специальностям фортепиано, гитара, скрипка и академический вокал, сообщают в окружном правительстве.

«Восемь студентов пройдут педагогическую стажировку в детских школах искусств и музыкальных школах Салехарда, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Надыма, Тарко-Сале и Лабытнанги. Студенты будут заниматься с ямальскими ребятами по специальностям: фортепиано, гитара, скрипка и академический вокал. Молодых людей ждут индивидуальные занятия с учениками, а также групповые, ориентированные на разные возрастные категории — от младших до старших классов», — говорится в релизе правительства округа.

Студентов познакомят с культурой ямальских городов, а также с потенциальными работодателями. Стажировка проводится в рамках соглашения между Российской академией музыки имени Гнесиных и правительством Ямала.

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В городах Ямала проходят стажировки восьми студентов Российской академии музыки имени Гнесиных. Педстажировки начались в детских школах искусств и музыкальных школах по специальностям фортепиано, гитара, скрипка и академический вокал, сообщают в окружном правительстве. «Восемь студентов пройдут педагогическую стажировку в детских школах искусств и музыкальных школах Салехарда, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Надыма, Тарко-Сале и Лабытнанги. Студенты будут заниматься с ямальскими ребятами по специальностям: фортепиано, гитара, скрипка и академический вокал. Молодых людей ждут индивидуальные занятия с учениками, а также групповые, ориентированные на разные возрастные категории — от младших до старших классов», — говорится в релизе правительства округа. Студентов познакомят с культурой ямальских городов, а также с потенциальными работодателями. Стажировка проводится в рамках соглашения между Российской академией музыки имени Гнесиных и правительством Ямала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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