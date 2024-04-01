В ЯНАО на стажировку приехали студенты из Гнесинки

02 апреля 2024 в 15:09 Размер текста - 17 +

Студенты будут заниматься по специальностям: фортепиано, гитара, скрипка и академический вокал Фото: Размик Закарян © URA.RU В городах Ямала проходят стажировки восьми студентов Российской академии музыки имени Гнесиных. Педстажировки начались в детских школах искусств и музыкальных школах по специальностям фортепиано, гитара, скрипка и академический вокал, сообщают в окружном правительстве. «Восемь студентов пройдут педагогическую стажировку в детских школах искусств и музыкальных школах Салехарда, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Надыма, Тарко-Сале и Лабытнанги. Студенты будут заниматься с ямальскими ребятами по специальностям: фортепиано, гитара, скрипка и академический вокал. Молодых людей ждут индивидуальные занятия с учениками, а также групповые, ориентированные на разные возрастные категории — от младших до старших классов», — говорится в релизе правительства округа. Студентов познакомят с культурой ямальских городов, а также с потенциальными работодателями. Стажировка проводится в рамках соглашения между Российской академией музыки имени Гнесиных и правительством Ямала. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городах Ямала проходят стажировки восьми студентов Российской академии музыки имени Гнесиных. Педстажировки начались в детских школах искусств и музыкальных школах по специальностям фортепиано, гитара, скрипка и академический вокал, сообщают в окружном правительстве. «Восемь студентов пройдут педагогическую стажировку в детских школах искусств и музыкальных школах Салехарда, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Надыма, Тарко-Сале и Лабытнанги. Студенты будут заниматься с ямальскими ребятами по специальностям: фортепиано, гитара, скрипка и академический вокал. Молодых людей ждут индивидуальные занятия с учениками, а также групповые, ориентированные на разные возрастные категории — от младших до старших классов», — говорится в релизе правительства округа. Студентов познакомят с культурой ямальских городов, а также с потенциальными работодателями. Стажировка проводится в рамках соглашения между Российской академией музыки имени Гнесиных и правительством Ямала.