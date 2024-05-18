Sohu: Путин поставил ультиматум в ответ на угрозы Лондона

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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Владимир Путин повел себя нестандартно в ответ на заявления Великобритании о праве наносить удары оружием Лондона по РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин нестандартно ответил на заявления Великобритании о возможности ударов по российским регионам, проведя военные учения с использованием нестратегических ядерных сил. Об этом написало китайское издание Sohu. По мнению авторов, Кремль поставил Британии ультиматум, решив навсегда обозначить, чем обернутся провокации.

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«Это не шутка, Путин поставил Великобритании ультиматум», — пишут авторы китайского издания. Они отмечают, что действия президента, включая приказ о проведении учений с использованием нестратегических ядерных сил, привели к тому, что Британия смягчила свою риторику. Дополнительно было объявлено о вводе в строй новой баллистической ракеты «Булава», что подчеркивает серьезность намерений России, указали в публикации.

Ранее глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что ВСУ могут атаковать территории России британским оружием. После этого в российский МИД был вызван посол Великобритании в Москве Найджел Кейси.

Позднее Путин объявил о проведении военных учений, направленных на поддержание готовности ответить на угрозы со стороны противника. В МИД РФ заявили, что Россия вправе нанести удар по Великобритании, если ВСУ будут использовать ее оружие для удара по РФ, а F-16 на Украине будут восприниматься Россией как носители ядерного оружия.

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Президент России Владимир Путин нестандартно ответил на заявления Великобритании о возможности ударов по российским регионам, проведя военные учения с использованием нестратегических ядерных сил. Об этом написало китайское издание Sohu. По мнению авторов, Кремль поставил Британии ультиматум, решив навсегда обозначить, чем обернутся провокации. «Это не шутка, Путин поставил Великобритании ультиматум», — пишут авторы китайского издания. Они отмечают, что действия президента, включая приказ о проведении учений с использованием нестратегических ядерных сил, привели к тому, что Британия смягчила свою риторику. Дополнительно было объявлено о вводе в строй новой баллистической ракеты «Булава», что подчеркивает серьезность намерений России, указали в публикации. Ранее глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что ВСУ могут атаковать территории России британским оружием. После этого в российский МИД был вызван посол Великобритании в Москве Найджел Кейси. Позднее Путин объявил о проведении военных учений, направленных на поддержание готовности ответить на угрозы со стороны противника. В МИД РФ заявили, что Россия вправе нанести удар по Великобритании, если ВСУ будут использовать ее оружие для удара по РФ, а F-16 на Украине будут восприниматься Россией как носители ядерного оружия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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