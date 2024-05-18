Sohu: Путин поставил ультиматум в ответ на угрозы Лондона

18 мая 2024 в 20:07 Размер текста - 17 +

Владимир Путин повел себя нестандартно в ответ на заявления Великобритании о праве наносить удары оружием Лондона по РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин нестандартно ответил на заявления Великобритании о возможности ударов по российским регионам, проведя военные учения с использованием нестратегических ядерных сил. Об этом написало китайское издание Sohu. По мнению авторов, Кремль поставил Британии ультиматум, решив навсегда обозначить, чем обернутся провокации. Новость по теме Россия проведет ядерные учения: МИД назвал причины и пригрозил Западу «Это не шутка, Путин поставил Великобритании ультиматум», — пишут авторы китайского издания . Они отмечают, что действия президента, включая приказ о проведении учений с использованием нестратегических ядерных сил, привели к тому, что Британия смягчила свою риторику. Дополнительно было объявлено о вводе в строй новой баллистической ракеты «Булава», что подчеркивает серьезность намерений России, указали в публикации. Ранее глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что ВСУ могут атаковать территории России британским оружием. После этого в российский МИД был вызван посол Великобритании в Москве Найджел Кейси. Позднее Путин объявил о проведении военных учений, направленных на поддержание готовности ответить на угрозы со стороны противника. В МИД РФ заявили, что Россия вправе нанести удар по Великобритании, если ВСУ будут использовать ее оружие для удара по РФ, а F-16 на Украине будут восприниматься Россией как носители ядерного оружия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин нестандартно ответил на заявления Великобритании о возможности ударов по российским регионам, проведя военные учения с использованием нестратегических ядерных сил. Об этом написало китайское издание Sohu. По мнению авторов, Кремль поставил Британии ультиматум, решив навсегда обозначить, чем обернутся провокации. «Это не шутка, Путин поставил Великобритании ультиматум», — пишут авторы китайского издания. Они отмечают, что действия президента, включая приказ о проведении учений с использованием нестратегических ядерных сил, привели к тому, что Британия смягчила свою риторику. Дополнительно было объявлено о вводе в строй новой баллистической ракеты «Булава», что подчеркивает серьезность намерений России, указали в публикации. Ранее глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что ВСУ могут атаковать территории России британским оружием. После этого в российский МИД был вызван посол Великобритании в Москве Найджел Кейси. Позднее Путин объявил о проведении военных учений, направленных на поддержание готовности ответить на угрозы со стороны противника. В МИД РФ заявили, что Россия вправе нанести удар по Великобритании, если ВСУ будут использовать ее оружие для удара по РФ, а F-16 на Украине будут восприниматься Россией как носители ядерного оружия.