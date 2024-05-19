FT: Украина рискует лишиться крупнейшего меткомбината из-за мобилизации

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Из-за мобилизации предприятие вынуждено привлекать к работе женщин
Из-за мобилизации предприятие вынуждено привлекать к работе женщин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Крупнейшему на Украине меткомбинату "АрселорМиттал Кривой Рог" не хватает рабочих из-за мобилизации. Стоит вопрос о закрытии предприятии, заявил его глава Мауро Лонгобардо.

"Если украинские власти продолжат мобилизовывать, то у нас не будет достаточно сотрудников для функционирования. Мы здесь говорим о существовании компании", – заявил Мауро Лонгобардо в интервью британской газете Financial Times.

Чтобы решить проблему с нехваткой рабочих, меткомбинат стал зазывать женщин. Для этого они разместили на билбордах рекламу с таким слоганом: "Девушки тут реально рулят!" FT отмечает, что ранее девушки на предприятии работали только на административных должностях.

Проблема с рабочими возникла из-за особых правил. Чтобы устроиться туда работать, мужчина должен зарегистрироваться в территориальном центре комплектования. Это отпугивает многих. Призыв на военную службу может произойти прямо на заводе во время пересменок.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский продлил действие закона о мобилизации и военном положении. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что нередки случаи, когда мобилизованные украинцы погибали на поле боя сразу же после призыва. Такая ситуация сложилась из-за острой нехватки военных на фронте, передает телеканал 360.

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Крупнейшему на Украине меткомбинату "АрселорМиттал Кривой Рог" не хватает рабочих из-за мобилизации. Стоит вопрос о закрытии предприятии, заявил его глава Мауро Лонгобардо. "Если украинские власти продолжат мобилизовывать, то у нас не будет достаточно сотрудников для функционирования. Мы здесь говорим о существовании компании", – заявил Мауро Лонгобардо в интервью британской газете Financial Times. Чтобы решить проблему с нехваткой рабочих, меткомбинат стал зазывать женщин. Для этого они разместили на билбордах рекламу с таким слоганом: "Девушки тут реально рулят!" FT отмечает, что ранее девушки на предприятии работали только на административных должностях. Проблема с рабочими возникла из-за особых правил. Чтобы устроиться туда работать, мужчина должен зарегистрироваться в территориальном центре комплектования. Это отпугивает многих. Призыв на военную службу может произойти прямо на заводе во время пересменок. Ранее президент Украины Владимир Зеленский продлил действие закона о мобилизации и военном положении. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что нередки случаи, когда мобилизованные украинцы погибали на поле боя сразу же после призыва. Такая ситуация сложилась из-за острой нехватки военных на фронте, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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