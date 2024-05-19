Shot: над Черным морем замечен американский беспилотник-разведчик

19 мая 2024 в 10:31 Размер текста - 17 +

Над Черным морем заметили американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk Фото: USAF новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В небе над Черным морем замечен разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk, который производится в США. Именно он может наводить БПЛА Украины, которые бьют по объектам в России. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Американский разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk прямо сейчас летает над Черным морем», — передает telegram-канал. Там отметили, что, возможно, именно он наводит украинские беспилотники, которые производят атаки на территории России. БПЛА Global Hawk вылетел с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии накануне около 22:00 по московскому времени. В течение нескольких часов он летает над нейтральным воздушным пространством. RQ-4 Global Hawk представляет собой стратегический разведывательный беспилотник, используемый ВС США. Этот БПЛА способен подниматься на высоту до 18 тысяч метров, что позволяет ему проводить разведку с высокой точностью, оставаясь вне зоны досягаемости большинства систем ПВО. С дальностью полета более 12 300 морских миль (около 23 тысяч километров), RQ-4 Global Hawk обладает выдающейся способностью к дальним разведывательным миссиям, покрывая значительные территории без необходимости пополнения топлива. Максимальная продолжительность нахождения в воздухе у этого БПЛА составляет до 36 часов, что обеспечивает длительное время наблюдения и сбора разведданных над интересующей областью. Ранее над территорией Крыма были сбиты девять ракет ATACMS и беспилотник. Также в сторону Краснодарского края было запущено свыше 50 украинских БПЛА. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В небе над Черным морем замечен разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk, который производится в США. Именно он может наводить БПЛА Украины, которые бьют по объектам в России. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Американский разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk прямо сейчас летает над Черным морем», — передает telegram-канал. Там отметили, что, возможно, именно он наводит украинские беспилотники, которые производят атаки на территории России. БПЛА Global Hawk вылетел с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии накануне около 22:00 по московскому времени. В течение нескольких часов он летает над нейтральным воздушным пространством. RQ-4 Global Hawk представляет собой стратегический разведывательный беспилотник, используемый ВС США. Этот БПЛА способен подниматься на высоту до 18 тысяч метров, что позволяет ему проводить разведку с высокой точностью, оставаясь вне зоны досягаемости большинства систем ПВО. С дальностью полета более 12 300 морских миль (около 23 тысяч километров), RQ-4 Global Hawk обладает выдающейся способностью к дальним разведывательным миссиям, покрывая значительные территории без необходимости пополнения топлива. Максимальная продолжительность нахождения в воздухе у этого БПЛА составляет до 36 часов, что обеспечивает длительное время наблюдения и сбора разведданных над интересующей областью. Ранее над территорией Крыма были сбиты девять ракет ATACMS и беспилотник. Также в сторону Краснодарского края было запущено свыше 50 украинских БПЛА.