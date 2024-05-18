Что грозит украинцу, который запустил дрон с российским флагом над Берлином

В Берлине украинец запустил дрон с российским флагом над зданием Рейхстага. Полиция возбудила уголовное дело за нарушение закона об авиации. О том, кто запустил беспилотник и что ему за это грозит — в материале URA.RU.
Что произошло
Дрон с привязанными к нему флагом России и четырьмя георгиевскими ленточками был замечен над зданием Рейхстага в Берлине. Инцидент произошел 9 мая примерно в 11:40 по местному времени, передает RTVI. Беспилотный летательный аппарат был запущен с Фридрих-Эберт-плац и пролетел вблизи Рейхстага. Видео данного инцидента появилось в социальных сетях спустя несколько дней после произошедшего.
На опубликованных кадрах видно, как дрон неоднократно пересекает воздушное пространство над зданием парламента. Важно отметить, что в радиусе 5,6 км от Рейхстага установлена бесполетная зона в целях безопасности. Полеты дронов в этой зоне разрешены исключительно с официального разрешения Федерального агентства по контролю за авиационным движением. Любое нарушение установленных правил может повлечь юридические последствия.
Кроме того, в целях предотвращения конфликтных ситуаций в 2024 году берлинские власти ввели запрет на использование российской и советской символики во время торжеств, приуроченных к Дню Победы 8 и 9 мая. К запрещенным атрибутам относились флаги, георгиевские ленты, военная форма, а также символы V и Z. Исключение было сделано для дипломатических представителей и других лиц, обладающих особыми привилегиями. По данным ТАСС, также под ограничения попали военные марши и песни, а также флаги с гербами Беларуси, Крыма и Чечни и другие символы.
Кто запустил дрон
Беспилотник запустил уроженец Украины, 41-летний Иван Т. Он является сторонником СВО на Украине и проживает в Потсдаме. Как пишет RTVI, полицейские арестовали мужчину за управление дроном неподалеку от Рейхстага.
Что грозит мужчине
Государственная полиция Берлина возбудила уголовное дело за нарушение Закона об авиации. Дрон, флаг России и георгиевские ленты конфискованы, передает RT.
Ранее Иван изобразил символ Z на одной из башен административного здания в Потсдаме и был приговорен к условному сроку, отмечало издание Der Spiegel. Этот факт может означать, что действия мужчины приведут к тюремному заключению.
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