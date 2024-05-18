Один из лучших летчиков ВСУ уничтожен российским истребителем

Су-27 сбит в ходе воздушного боя
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В зоне спецоперации ликвидирован летчик Воздушных сил Украины Денис Василюк. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный.
«В зоне СВО ликвидирован летчик ВС Украины, подполковник Денис Василюк. Василюк считался одним из лучших украинских летчиков, служил в 831-й бригаде тактической авиации ВСУ», —
Он уточнил, что Су-27 Василюка сбит в ходе воздушного боя истребителем Воздушно-космических сил России.
Ранее Поддубный сообщал о ликвидации албанского наемника Кевара Кекича. Уточнялось, что ВС РФ уничтожили его на авдеевском направлении.
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