18 мая 2024

Один из лучших летчиков ВСУ уничтожен российским истребителем

© Служба новостей «URA.RU»
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Репортаж с места падения военного самолета Су-24 в Верещагинском районе. Пермь, топливный бак, катастрофа су 24
Су-27 сбит в ходе воздушного боя Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне спецоперации ликвидирован летчик Воздушных сил Украины Денис Василюк. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный.

«В зоне СВО ликвидирован летчик ВС Украины, подполковник Денис Василюк. Василюк считался одним из лучших украинских летчиков, служил в 831-й бригаде тактической авиации ВСУ», — заявил Поддубный в telegram-канале.

Он уточнил, что Су-27 Василюка сбит в ходе воздушного боя истребителем Воздушно-космических сил России.

Ранее Поддубный сообщал о ликвидации албанского наемника Кевара Кекича. Уточнялось, что ВС РФ уничтожили его на авдеевском направлении.

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В зоне спецоперации ликвидирован летчик Воздушных сил Украины Денис Василюк. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный. «В зоне СВО ликвидирован летчик ВС Украины, подполковник Денис Василюк. Василюк считался одним из лучших украинских летчиков, служил в 831-й бригаде тактической авиации ВСУ», — заявил Поддубный в telegram-канале. Он уточнил, что Су-27 Василюка сбит в ходе воздушного боя истребителем Воздушно-космических сил России. Ранее Поддубный сообщал о ликвидации албанского наемника Кевара Кекича. Уточнялось, что ВС РФ уничтожили его на авдеевском направлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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