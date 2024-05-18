Один из лучших летчиков ВСУ уничтожен российским истребителем

18 мая 2024 в 23:40 Размер текста - 17 +

Су-27 сбит в ходе воздушного боя Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне спецоперации ликвидирован летчик Воздушных сил Украины Денис Василюк. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный. «В зоне СВО ликвидирован летчик ВС Украины, подполковник Денис Василюк. Василюк считался одним из лучших украинских летчиков, служил в 831-й бригаде тактической авиации ВСУ», — заявил Поддубный в telegram-канале. Он уточнил, что Су-27 Василюка сбит в ходе воздушного боя истребителем Воздушно-космических сил России. Ранее Поддубный сообщал о ликвидации албанского наемника Кевара Кекича. Уточнялось, что ВС РФ уничтожили его на авдеевском направлении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В зоне спецоперации ликвидирован летчик Воздушных сил Украины Денис Василюк. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный. «В зоне СВО ликвидирован летчик ВС Украины, подполковник Денис Василюк. Василюк считался одним из лучших украинских летчиков, служил в 831-й бригаде тактической авиации ВСУ», — заявил Поддубный в telegram-канале. Он уточнил, что Су-27 Василюка сбит в ходе воздушного боя истребителем Воздушно-космических сил России. Ранее Поддубный сообщал о ликвидации албанского наемника Кевара Кекича. Уточнялось, что ВС РФ уничтожили его на авдеевском направлении.