18 мая 2024

Омбудсмен Чечни жестко высказался о защитниках, которые помогли чеченке сбежать от семьи

Омбудсмен Чечни назвал мошенниками защитников, которые вывезли Заурбекову из РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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19-летняя Лия ушла по собственному желанию из дома 13 мая
19-летняя Лия ушла по собственному желанию из дома 13 мая Фото:

Помощь сбежавшей из дома чеченке Лие Заурбековой со стороны правозащитников является мошенничеством, эти лица используют Чечню в недобросовестных целях. Об заявил уполномоченный по правам человека в регионе Мансур Солтаев.

«Псевдоправозащитники не перестают использовать Чечню и весь Северный Кавказ в своих грязных целях. Не вызывает сомнения, что всякого рода кризисные группы и иностранные агенты со своими шпионскими играми — это инструменты, нужные для глобальных мировых задач», — написал Солтаев в своем telegram-канале.

Также Солтаев отметил, что депутат Госдумы РФ и советник Главы Чеченской Республики Адам Делимханов взял эту ситуацию под свой контроль. Омбудсмен уверен, что полная ясность в том, что на самом деле произошло, будет достигнута.

Лия Заурбекова поясняла, что совершила побег из-за давления родственников. Позже она оказалась в полицейском участке, который окружила семья 19-летней девушки. Родственники требовали ее возвращения. Советник главы Чечни взялся за этот случай. Защита девушки говорит, что она покинула страну. Подробнее об этой истории - в материале URA.RU.

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Помощь сбежавшей из дома чеченке Лие Заурбековой со стороны правозащитников является мошенничеством, эти лица используют Чечню в недобросовестных целях. Об заявил уполномоченный по правам человека в регионе Мансур Солтаев. «Псевдоправозащитники не перестают использовать Чечню и весь Северный Кавказ в своих грязных целях. Не вызывает сомнения, что всякого рода кризисные группы и иностранные агенты со своими шпионскими играми — это инструменты, нужные для глобальных мировых задач», — написал Солтаев в своем telegram-канале. Также Солтаев отметил, что депутат Госдумы РФ и советник Главы Чеченской Республики Адам Делимханов взял эту ситуацию под свой контроль. Омбудсмен уверен, что полная ясность в том, что на самом деле произошло, будет достигнута. Лия Заурбекова поясняла, что совершила побег из-за давления родственников. Позже она оказалась в полицейском участке, который окружила семья 19-летней девушки. Родственники требовали ее возвращения. Советник главы Чечни взялся за этот случай. Защита девушки говорит, что она покинула страну. Подробнее об этой истории - в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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