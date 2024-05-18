Омбудсмен Чечни жестко высказался о защитниках, которые помогли чеченке сбежать от семьи

Помощь сбежавшей из дома чеченке Лие Заурбековой со стороны правозащитников является мошенничеством, эти лица используют Чечню в недобросовестных целях. Об заявил уполномоченный по правам человека в регионе Мансур Солтаев.
«Псевдоправозащитники не перестают использовать Чечню и весь Северный Кавказ в своих грязных целях. Не вызывает сомнения, что всякого рода кризисные группы и иностранные агенты со своими шпионскими играми — это инструменты, нужные для глобальных мировых задач», — написал Солтаев в своем telegram-канале.
Также Солтаев отметил, что депутат Госдумы РФ и советник Главы Чеченской Республики Адам Делимханов взял эту ситуацию под свой контроль. Омбудсмен уверен, что полная ясность в том, что на самом деле произошло, будет достигнута.
Лия Заурбекова поясняла, что совершила побег из-за давления родственников. Позже она оказалась в полицейском участке, который окружила семья 19-летней девушки. Родственники требовали ее возвращения. Советник главы Чечни взялся за этот случай. Защита девушки говорит, что она покинула страну. Подробнее об этой истории - в материале URA.RU.
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