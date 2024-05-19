ВСУ атаковали аэродром в Краснодарском крае

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На территории региона работает система ПВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Беспилотники Вооруженных сил Украины попытались атаковать аэродром в Краснодарском крае. Об этом пишет telegram-канал Baza.

«Беспилотники ВСУ попытались атаковать аэродром в станице Кущевская Краснодарского края», — пишет Baza. Уточняется, что на территории региона работает система ПВО. Предположительно объект пытались атаковать пять БПЛА.

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Беспилотники Вооруженных сил Украины попытались атаковать аэродром в Краснодарском крае. Об этом пишет telegram-канал Baza. «Беспилотники ВСУ попытались атаковать аэродром в станице Кущевская Краснодарского края», — пишет Baza. Уточняется, что на территории региона работает система ПВО. Предположительно объект пытались атаковать пять БПЛА.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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