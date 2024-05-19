ВСУ атаковали аэродром в Краснодарском крае

На территории региона работает система ПВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Беспилотники Вооруженных сил Украины попытались атаковать аэродром в Краснодарском крае. Об этом пишет telegram-канал Baza.
«Беспилотники ВСУ попытались атаковать аэродром в станице Кущевская Краснодарского края», — пишет Baza. Уточняется, что на территории региона работает система ПВО. Предположительно объект пытались атаковать пять БПЛА.
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