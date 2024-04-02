Жительница ХМАО выдумала двоих детей ради пособия в полмиллиона рублей

Жительница ХМАО получала пособия с помощью подложных свидетельств о рождении

02 апреля 2024 в 18:10 Размер текста - 17 +

Югорчанка обманом получила почти полмиллиона рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница Пыть-Яха получила 470 тысяч рублей в качестве пособий на несовершеннолетних детей, которых на самом деле не существует. Югорчанка предоставила в МФЦ подложные свидетельства о рождении, передает пресс-служба УМВД по ХМАО. «Полицейские установили, что югорчанка в целях улучшения своего материального положения предоставила в многофункциональный центр заведомо подложные свидетельства о рождении двоих малышей, якобы родившихся вне медицинского учреждения на территории города Москвы. Фактически женщина детей не имела», — сообщили в пресс-службе УМВД. Женщине было назначено ежемесячное пособие на содержание детей. Всего она получила более 470 тысяч рублей. В отношении югорчанки возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Пыть-Яха получила 470 тысяч рублей в качестве пособий на несовершеннолетних детей, которых на самом деле не существует. Югорчанка предоставила в МФЦ подложные свидетельства о рождении, передает пресс-служба УМВД по ХМАО. «Полицейские установили, что югорчанка в целях улучшения своего материального положения предоставила в многофункциональный центр заведомо подложные свидетельства о рождении двоих малышей, якобы родившихся вне медицинского учреждения на территории города Москвы. Фактически женщина детей не имела», — сообщили в пресс-службе УМВД. Женщине было назначено ежемесячное пособие на содержание детей. Всего она получила более 470 тысяч рублей. В отношении югорчанки возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».