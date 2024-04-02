Жительница ХМАО выдумала двоих детей ради пособия в полмиллиона рублей

Жительница Пыть-Яха получила 470 тысяч рублей в качестве пособий на несовершеннолетних детей, которых на самом деле не существует. Югорчанка предоставила в МФЦ подложные свидетельства о рождении, передает пресс-служба УМВД по ХМАО.
«Полицейские установили, что югорчанка в целях улучшения своего материального положения предоставила в многофункциональный центр заведомо подложные свидетельства о рождении двоих малышей, якобы родившихся вне медицинского учреждения на территории города Москвы. Фактически женщина детей не имела», — сообщили в пресс-службе УМВД.
Женщине было назначено ежемесячное пособие на содержание детей. Всего она получила более 470 тысяч рублей. В отношении югорчанки возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
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