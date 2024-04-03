В мире Украина Главного знаменосца Нацгвардии Украины ликвидировали в Семеновке 03 апреля 2024 в 12:16 Размер текста - 17 + Операция проходила в селе Семеновка Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска уничтожили главного знаменосца Нацгвардии Украины Арсена Мартынюка, которому недавно исполнилось 23 года. Операция по ликвидации ВСУ проводилась в районе Семеновки (Черниговская область), передает информационное агентство «Силовой блок». «В Семеновке ликвидирован Лейтенант Арсен Мартынюк, главный знаменосец НГУ…03.04.2024, никто не отсидится у них, всех загонят на нуль», — пишет военный корреспондент Руслан Татаринов в своем telegram-канале «Шепот Фронта». Ранее Минобороны сообщило, что российская штурмовая авиация накрыла ракетами позиции ВСУ. Подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко также сообщал об авиационном ударе по скоплению ВСУ в Харьковской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российские войска уничтожили главного знаменосца Нацгвардии Украины Арсена Мартынюка, которому недавно исполнилось 23 года. Операция по ликвидации ВСУ проводилась в районе Семеновки (Черниговская область), передает информационное агентство «Силовой блок». «В Семеновке ликвидирован Лейтенант Арсен Мартынюк, главный знаменосец НГУ…03.04.2024, никто не отсидится у них, всех загонят на нуль», — пишет военный корреспондент Руслан Татаринов в своем telegram-канале «Шепот Фронта». Ранее Минобороны сообщило, что российская штурмовая авиация накрыла ракетами позиции ВСУ. Подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко также сообщал об авиационном ударе по скоплению ВСУ в Харьковской области. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям