Главного знаменосца Нацгвардии Украины ликвидировали в Семеновке

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Операция проходила в селе Семеновка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска уничтожили главного знаменосца Нацгвардии Украины Арсена Мартынюка, которому недавно исполнилось 23 года. Операция по ликвидации ВСУ проводилась в районе Семеновки (Черниговская область), передает информационное агентство «Силовой блок».

«В Семеновке ликвидирован Лейтенант Арсен Мартынюк, главный знаменосец НГУ…03.04.2024, никто не отсидится у них, всех загонят на нуль», — пишет военный корреспондент Руслан Татаринов в своем telegram-канале «Шепот Фронта».

Ранее Минобороны сообщило, что российская штурмовая авиация накрыла ракетами позиции ВСУ. Подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко также сообщал об авиационном ударе по скоплению ВСУ в Харьковской области.

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Российские войска уничтожили главного знаменосца Нацгвардии Украины Арсена Мартынюка, которому недавно исполнилось 23 года. Операция по ликвидации ВСУ проводилась в районе Семеновки (Черниговская область), передает информационное агентство «Силовой блок». «В Семеновке ликвидирован Лейтенант Арсен Мартынюк, главный знаменосец НГУ…03.04.2024, никто не отсидится у них, всех загонят на нуль», — пишет военный корреспондент Руслан Татаринов в своем telegram-канале «Шепот Фронта». Ранее Минобороны сообщило, что российская штурмовая авиация накрыла ракетами позиции ВСУ. Подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко также сообщал об авиационном ударе по скоплению ВСУ в Харьковской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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