Российский экипаж Су-25 накрыл ракетами позиции ВСУ в зоне СВО

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, залп, выстрел, ракеты, военные действия, истребитель, ввс, сбойка,  stock
Удар российским экипажем был произведен неуправляемыми ракетами Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российский экипаж штурмовой авиации ударил по украинским позициям неуправляемыми ракетами. Удар был произведен при помощи самолетов Су-25. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на северодонецком направлении в зоне проведения СВО», — рассказал летчик Су-25 с позывным Сталкер. Его слова передают в военном ведомстве.

Российские солдаты периодически используют авиацию для ударов по позициям ВСУ. Используются различные типы авиационной техники, например, вертолеты Ка-52, Ми-8 и Ми-35. Помимо авиации, танкисты ВС РФ также «прошивают» ракетами технику противника.

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Российский экипаж штурмовой авиации ударил по украинским позициям неуправляемыми ракетами. Удар был произведен при помощи самолетов Су-25. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на северодонецком направлении в зоне проведения СВО», — рассказал летчик Су-25 с позывным Сталкер. Его слова передают в военном ведомстве. Российские солдаты периодически используют авиацию для ударов по позициям ВСУ. Используются различные типы авиационной техники, например, вертолеты Ка-52, Ми-8 и Ми-35. Помимо авиации, танкисты ВС РФ также «прошивают» ракетами технику противника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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