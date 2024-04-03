Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Екатеринбурге

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» рейса Москва — Чита совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово 2 апреля. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе перевозчика.
«Для обеспечения безопасного полета командир воздушного судна принял решений уйти на запасной аэродром в Кольцово. Причиной посадки стало появление индикации о возможной неисправности», — сказали в авиакомпании. Пассажиров рейса пересадили на резервный самолет.
Екатеринбургский аэропорт несколько дней назад принимал четыре воздушных судна, которые должны были сесть с Тюмени. Самолеты экстренно посадили из-за сильного снегопада.
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