Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Екатеринбурге

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Споттинг "Утренний разлет" в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines
Пассажиров рейса пересадили на резервный самолет Фото:

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» рейса Москва — Чита совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово 2 апреля. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе перевозчика.

«Для обеспечения безопасного полета командир воздушного судна принял решений уйти на запасной аэродром в Кольцово. Причиной посадки стало появление индикации о возможной неисправности», — сказали в авиакомпании. Пассажиров рейса пересадили на резервный самолет.

Екатеринбургский аэропорт несколько дней назад принимал четыре воздушных судна, которые должны были сесть с Тюмени. Самолеты экстренно посадили из-за сильного снегопада.

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Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» рейса Москва — Чита совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово 2 апреля. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе перевозчика. «Для обеспечения безопасного полета командир воздушного судна принял решений уйти на запасной аэродром в Кольцово. Причиной посадки стало появление индикации о возможной неисправности», — сказали в авиакомпании. Пассажиров рейса пересадили на резервный самолет. Екатеринбургский аэропорт несколько дней назад принимал четыре воздушных судна, которые должны были сесть с Тюмени. Самолеты экстренно посадили из-за сильного снегопада.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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