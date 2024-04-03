Бастрыкин подозревает челябинских чиновников в халатности из-за бездомной семьи

04 апреля 2024 в 02:58 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту нарушения прав семьи из Миасса (Челябинская область), которая оставшись без дома после пожара, лишилась права получить жилье. В отношении чиновников начата проверка уголовной по статье халатность. «Следственными органами СК России по Челябинской области проводится проверка по ст. 293 УК РФ (халатность). В соцмедиа размещена публикация о том, что в Миассе многодетная семья не может встать в очередь для получения жилья», — сообщает пресс-служба СКР в своем telegram-канале. В ведомстве отмечают, что дом семьи сгорел, но в уцелевшей части строения в настоящее время расположен магазин. Все члены семьи по прописке числятся в данном помещении. Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе проверки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту нарушения прав семьи из Миасса (Челябинская область), которая оставшись без дома после пожара, лишилась права получить жилье. В отношении чиновников начата проверка уголовной по статье халатность. «Следственными органами СК России по Челябинской области проводится проверка по ст. 293 УК РФ (халатность). В соцмедиа размещена публикация о том, что в Миассе многодетная семья не может встать в очередь для получения жилья», — сообщает пресс-служба СКР в своем telegram-канале. В ведомстве отмечают, что дом семьи сгорел, но в уцелевшей части строения в настоящее время расположен магазин. Все члены семьи по прописке числятся в данном помещении. Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе проверки.