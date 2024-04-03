03 апреля 2024

Бастрыкин подозревает челябинских чиновников в халатности из-за бездомной семьи

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки Фото:

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту нарушения прав семьи из Миасса (Челябинская область), которая оставшись без дома после пожара, лишилась права получить жилье. В отношении чиновников начата проверка уголовной по статье халатность.

«Следственными органами СК России по Челябинской области проводится проверка по ст. 293 УК РФ (халатность). В соцмедиа размещена публикация о том, что в Миассе многодетная семья не может встать в очередь для получения жилья», — сообщает пресс-служба СКР в своем telegram-канале.

В ведомстве отмечают, что дом семьи сгорел, но в уцелевшей части строения в настоящее время расположен магазин. Все члены семьи по прописке числятся в данном помещении. Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе проверки.

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту нарушения прав семьи из Миасса (Челябинская область), которая оставшись без дома после пожара, лишилась права получить жилье. В отношении чиновников начата проверка уголовной по статье халатность. «Следственными органами СК России по Челябинской области проводится проверка по ст. 293 УК РФ (халатность). В соцмедиа размещена публикация о том, что в Миассе многодетная семья не может встать в очередь для получения жилья», — сообщает пресс-служба СКР в своем telegram-канале. В ведомстве отмечают, что дом семьи сгорел, но в уцелевшей части строения в настоящее время расположен магазин. Все члены семьи по прописке числятся в данном помещении. Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе проверки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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