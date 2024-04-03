Пермская компания Verra выкупила автодилера из Уфы

Компания из Уфы продает автомобили с пробегом (архивное фото) Фото: Роман Наумов © URA.RU

Пермская компания Verra получила контроль над автодилером из Уфы «Альфа-Сервис». Об этом пишет «Коммерсант Прикамье».

«Пермская компания Verra приобрела крупного уфимского автодилера — „Альфа-Сервис“. 25 марта 11 структур дилера перешли под контроль организации. Доля „Альфа-Сервис“ на рынке иномарок составляет примерно 12%, а активы организации включают в себя 12 дилерских центров и 10 автомобильных брендов, в том числе Chery, GAC, Toyota, Lexus, Tank, Geely и другие», — пишет издание со ссылкой на компанию.

Гендиректор Verra Анна Бояршинова сообщила «Коммерсанту Прикамье», что на сегодняшний день в портфеле компании уже 10 автомобильных брендов, а стратегия, ориентированная на совершенствование клиентского опыта, обеспечивает устойчивый уровень бизнеса. «Новые активы в Башкортостане являются огромным шагом для развития и дают возможность транслировать наши ценности для еще большего числа автолюбителей», — отметила Бояршинова.

Компания из Уфы «Альфа-Сервис» была создана в 1998 году Рустемом, Ильдаром и Рамилем Габдинуровыми, а также Альбертом Сабировым и Рифом Латыповым. На сайте холдинга указано, что организация продает автомобили с пробегом и предоставляет услуги кузовного ремонта и сервиса.