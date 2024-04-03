Суд вынес приговор пермяку, который убил своего знакомого и украл телефон

04 апреля 2024 в 07:57 Размер текста - 17 +

Суд приговорил пермяка к девяти годам и трем месяцам лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд приговорил жителя Пермского края к девяти годам и трем месяцам лишения свободы за убийство своего знакомого и кражу его телефона. Об этом сообщается в материалах дела. «Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями „Кража“ и „Убийство“. Подсудимый приговорен к лишению свободы на девять лет и три месяца с отбыванием срока в колонии строгого режима», — сообщается на сайте Бардымского районного суда. Уточняется, что во время новогодних праздников произошла ссора, во время которой подсудимый схватил нож и не менее 30 раз ударил им по потерпевшему. Мужчина скончался от полученных ранений. Также виновный в январе 2024 года, будучи в состоянии опьянения, украл телефон. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд приговорил жителя Пермского края к девяти годам и трем месяцам лишения свободы за убийство своего знакомого и кражу его телефона. Об этом сообщается в материалах дела. «Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями „Кража“ и „Убийство“. Подсудимый приговорен к лишению свободы на девять лет и три месяца с отбыванием срока в колонии строгого режима», — сообщается на сайте Бардымского районного суда. Уточняется, что во время новогодних праздников произошла ссора, во время которой подсудимый схватил нож и не менее 30 раз ударил им по потерпевшему. Мужчина скончался от полученных ранений. Также виновный в январе 2024 года, будучи в состоянии опьянения, украл телефон.