03 апреля 2024

Суд вынес приговор пермяку, который убил своего знакомого и украл телефон

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Суд по уголовному делу экс-главы УФНС Касьяненко и адвокату Чернову Владимиру. Курган, судебное заседание, судья, суд, судебное дело
Суд приговорил пермяка к девяти годам и трем месяцам лишения свободы Фото:

Суд приговорил жителя Пермского края к девяти годам и трем месяцам лишения свободы за убийство своего знакомого и кражу его телефона. Об этом сообщается в материалах дела.

«Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями „Кража“ и „Убийство“. Подсудимый приговорен к лишению свободы на девять лет и три месяца с отбыванием срока в колонии строгого режима», — сообщается на сайте Бардымского районного суда.

Уточняется, что во время новогодних праздников произошла ссора, во время которой подсудимый схватил нож и не менее 30 раз ударил им по потерпевшему. Мужчина скончался от полученных ранений. Также виновный в январе 2024 года, будучи в состоянии опьянения, украл телефон.

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Суд приговорил жителя Пермского края к девяти годам и трем месяцам лишения свободы за убийство своего знакомого и кражу его телефона. Об этом сообщается в материалах дела. «Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями „Кража“ и „Убийство“. Подсудимый приговорен к лишению свободы на девять лет и три месяца с отбыванием срока в колонии строгого режима», — сообщается на сайте Бардымского районного суда. Уточняется, что во время новогодних праздников произошла ссора, во время которой подсудимый схватил нож и не менее 30 раз ударил им по потерпевшему. Мужчина скончался от полученных ранений. Также виновный в январе 2024 года, будучи в состоянии опьянения, украл телефон.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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