Спасшего жизнь губернатора Чибиса представят к награде

Командира отделения оперативной роты ОМОН «Медведь», который спас жизнь губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и задержал участника нападения, наградят. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем telegram-канале.
«В момент нападения, когда губернатор выходил из здания ДК, росгвардеец — находился среди людей, следовавших за Чибисом. Он мгновенно среагировал на ситуацию и бросился к преступнику, который продолжал еще удерживать губернатора», — написал Хинштейн.
По его словам, росгвардеец оттолкнул нападавшего от губернатора, но тот попытался сбежать. После этого сотрудник ОМОН выстрелил в воздух, ранил злоумышленника в ногу и передал мужчину подоспевшим полицейским. Следователям подозреваемый объяснил, что напал на губернатора из-за личной неприязни.
Мужчина напал с ножом на Чибиса вечером 4 апреля. Он ранил чиновника в живот. Знакомый подозреваемого заявлял, что несколько лет назад тот порезал ножом коллегу. Собеседник добавил, что после инцидента с мужчиной долгое время никто не хотел работать.
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