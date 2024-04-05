Спасшего жизнь губернатора Чибиса представят к награде

05 апреля 2024 в 11:56 Размер текста - 17 +

Андрей Чибис очнулся после операции Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Губернатора Мурманской области ранили ножом Командира отделения оперативной роты ОМОН «Медведь», который спас жизнь губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и задержал участника нападения, наградят. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем telegram-канале. «В момент нападения, когда губернатор выходил из здания ДК, росгвардеец — находился среди людей, следовавших за Чибисом. Он мгновенно среагировал на ситуацию и бросился к преступнику, который продолжал еще удерживать губернатора», — написал Хинштейн. Новость по теме Напавшему на губернатора Чибиса мужчине грозит 20 лет тюрьмы: что известно о покушении По его словам, росгвардеец оттолкнул нападавшего от губернатора, но тот попытался сбежать. После этого сотрудник ОМОН выстрелил в воздух, ранил злоумышленника в ногу и передал мужчину подоспевшим полицейским. Следователям подозреваемый объяснил, что напал на губернатора из-за личной неприязни. Мужчина напал с ножом на Чибиса вечером 4 апреля. Он ранил чиновника в живот. Знакомый подозреваемого заявлял, что несколько лет назад тот порезал ножом коллегу. Собеседник добавил, что после инцидента с мужчиной долгое время никто не хотел работать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Командира отделения оперативной роты ОМОН «Медведь», который спас жизнь губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и задержал участника нападения, наградят. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем telegram-канале. «В момент нападения, когда губернатор выходил из здания ДК, росгвардеец — находился среди людей, следовавших за Чибисом. Он мгновенно среагировал на ситуацию и бросился к преступнику, который продолжал еще удерживать губернатора», — написал Хинштейн. По его словам, росгвардеец оттолкнул нападавшего от губернатора, но тот попытался сбежать. После этого сотрудник ОМОН выстрелил в воздух, ранил злоумышленника в ногу и передал мужчину подоспевшим полицейским. Следователям подозреваемый объяснил, что напал на губернатора из-за личной неприязни. Мужчина напал с ножом на Чибиса вечером 4 апреля. Он ранил чиновника в живот. Знакомый подозреваемого заявлял, что несколько лет назад тот порезал ножом коллегу. Собеседник добавил, что после инцидента с мужчиной долгое время никто не хотел работать.