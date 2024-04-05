Чибиса привезут в Москву для лечения после нападения

Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, на которого 4 апреля совершили покушение, перевезут в Москву для продолжения лечения. Об этом сообщил источник.
«Чибиса, пострадавшего при нападении 4 апреля, перевезут в Москву», — сообщил телеканал РЕН.ТВ, ссылаясь на источник. Он добавил, что в столице губернатор продолжит лечение.
Вечером 4 апреля после мероприятия в ДК «Строитель» в Апатитах на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напал мужчина с ножом. Чиновника госпитализировали, а нападавшего задержали. Пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина сообщила, что он находится в постоперационном состоянии, при этом настроен оптимистично и рвется вернуться к работе. URA.RU подробно рассказывало о произошедшем.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.