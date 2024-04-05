Чибиса привезут в Москву для лечения после нападения

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Андрея Чибиса перевезут в Москву для лечения Фото:
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Губернатора Мурманской области ранили ножом

Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, на которого 4 апреля совершили покушение, перевезут в Москву для продолжения лечения. Об этом сообщил источник.

«Чибиса, пострадавшего при нападении 4 апреля, перевезут в Москву», — сообщил телеканал РЕН.ТВ, ссылаясь на источник. Он добавил, что в столице губернатор продолжит лечение.

Вечером 4 апреля после мероприятия в ДК «Строитель» в Апатитах на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напал мужчина с ножом. Чиновника госпитализировали, а нападавшего задержали. Пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина сообщила, что он находится в постоперационном состоянии, при этом настроен оптимистично и рвется вернуться к работе. URA.RU подробно рассказывало о произошедшем.

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Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, на которого 4 апреля совершили покушение, перевезут в Москву для продолжения лечения. Об этом сообщил источник. «Чибиса, пострадавшего при нападении 4 апреля, перевезут в Москву», — сообщил телеканал РЕН.ТВ, ссылаясь на источник. Он добавил, что в столице губернатор продолжит лечение. Вечером 4 апреля после мероприятия в ДК «Строитель» в Апатитах на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напал мужчина с ножом. Чиновника госпитализировали, а нападавшего задержали. Пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина сообщила, что он находится в постоперационном состоянии, при этом настроен оптимистично и рвется вернуться к работе. URA.RU подробно рассказывало о произошедшем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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