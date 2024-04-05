СК показал нож, которым нападавший ударил Андрей Чибиса (архивное фото)
новость из сюжетаГубернатора Мурманской области ранили ножом
Следственный комитет показал кадры с места нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Его опубликовали в telegram-канале.
СК
Вечером 4 апреля после мероприятия в ДК «Строитель» в Апатитах на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напал мужчина с ножом. Чиновника госпитализировали, а нападавшего задержали. URA.RU писало, что известно о произошедшем.
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