СК показал кадры с места нападения на губернатора Мурманской области. Видео

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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, оцепление, скр, место происшествия
СК показал нож, которым нападавший ударил Андрей Чибиса (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Губернатора Мурманской области ранили ножом

Следственный комитет показал кадры с места нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Его опубликовали в telegram-канале.

СК опубликовал оперативное видео с места, где было совершено покушение на Чибиса. На кадрах также показали нож, с помощью которого напали на губернатора, а также машина задержанного.

Вечером 4 апреля после мероприятия в ДК «Строитель» в Апатитах на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напал мужчина с ножом. Чиновника госпитализировали, а нападавшего задержали. URA.RU писало, что известно о произошедшем.

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Следственный комитет показал кадры с места нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Его опубликовали в telegram-канале. СК опубликовал оперативное видео с места, где было совершено покушение на Чибиса. На кадрах также показали нож, с помощью которого напали на губернатора, а также машина задержанного. Вечером 4 апреля после мероприятия в ДК «Строитель» в Апатитах на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напал мужчина с ножом. Чиновника госпитализировали, а нападавшего задержали. URA.RU писало, что известно о произошедшем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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