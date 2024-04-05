В Кремле пожелали скорейшего выздоровления губернатору Мурманской области Андрею Чибису, на которого совершили нападение 4 апреля. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы в свою очередь желаем ему скорейшего выздоровления», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что как только представится возможность, президент РФ ВЛадимир Путин позвонит Чибису. Он отметил, что покушение на главу региона должно быть расследовано и будет расследовано в самые короткие сроки.
Вечером 4 апреля после мероприятия в ДК «Строитель» в Апатитах на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напал мужчина с ножом. В результате чиновника госпитализировали, а нападавшего задержали. URA.RU писало, что известно о произошедшем.
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