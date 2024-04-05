Кремль отреагировал на покушение на мурманского губернатора Чибиса

В Кремле пожелали выздоровления губернатору Чибису
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Путин позвонит Чибису, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Губернатора Мурманской области ранили ножом

В Кремле пожелали скорейшего выздоровления губернатору Мурманской области Андрею Чибису, на которого совершили нападение 4 апреля. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы в свою очередь желаем ему скорейшего выздоровления», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что как только представится возможность, президент РФ ВЛадимир Путин позвонит Чибису. Он отметил, что покушение на главу региона должно быть расследовано и будет расследовано в самые короткие сроки.

Вечером 4 апреля после мероприятия в ДК «Строитель» в Апатитах на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напал мужчина с ножом. В результате чиновника госпитализировали, а нападавшего задержали. URA.RU писало, что известно о произошедшем.

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В Кремле пожелали скорейшего выздоровления губернатору Мурманской области Андрею Чибису, на которого совершили нападение 4 апреля. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы в свою очередь желаем ему скорейшего выздоровления», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что как только представится возможность, президент РФ ВЛадимир Путин позвонит Чибису. Он отметил, что покушение на главу региона должно быть расследовано и будет расследовано в самые короткие сроки. Вечером 4 апреля после мероприятия в ДК «Строитель» в Апатитах на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напал мужчина с ножом. В результате чиновника госпитализировали, а нападавшего задержали. URA.RU писало, что известно о произошедшем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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