Депздрав ХМАО заверил, что в округе достаточно вакцины против клещевого энцефалита

В поликлиниках ХМАО более 36 тысяч доз вакцины против клещевого энцефалита

05 апреля 2024 в 18:54 Размер текста - 17 +

В поликлиниках ХМАО более 36 тысяч доз вакцины против клещевого энцефалита Фото: Александр Мамаев © URA.RU В поликлиниках ХМАО есть достаточный запас 36,3 тысячи доз вакцины против клещевого энцефалита. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения округа, отметив, что препарат имеется и на региональном складе. «По состоянию на 5 апреля 2024 в медицинских организациях округа имеется 36,3 тысячи доз вакцины, также имеется достаточный запас на региональном аптечном складе. Поставка вакцины в медорганизации производится регулярно, дефицита вакцины нет», — сообщили в ведомстве. Первичную вакцинацию медики рекомендуют проводить с ноября по март. Необходимо поставить две прививки с интервалом до семи месяцев, третья доза препарата вводится с интервалом от пяти месяцев до года. «Три прививки — это законченный курс вакцинации. Далее следуют проводить ревакцинации — прививка один раз в три года. Запись на вакцинацию производится ежедневно, она возможна по телефону. Однако предоставление информации о состоянии здоровья, в том числе о прививочном статусе, отсутствии или наличии противопоказаний к вакцинации по телефону не допускается в силу закона. Эти данные пациент или его законный представитель может получить лично при обращении к участковому врачу, или в прививочный кабинет», — уточнили в ведомстве. В депздраве отметил, что план вакцинации по итогам 2023 года выполнен полностью. В 2024 году получили первичную и повторную дозу вакцины уже 22% от запланированного числа югорчан. Всего привито 33 677 человек, до конца года ведомство рассчитывает вакцинировать еще более 120 тысяч жителей. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Ханты-Мансийска пожаловалась на дефицит вакцины против клещевого энцефалита. Однако в депздраве Югры уточнили, что на момент обращения заявительницы вакцина в поликлиниках и на складах имелась, а женщине не предоставили информацию о статусе вакцинации по телефону из-за законодательных ограничений на передачу персональных данных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поликлиниках ХМАО есть достаточный запас 36,3 тысячи доз вакцины против клещевого энцефалита. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения округа, отметив, что препарат имеется и на региональном складе. «По состоянию на 5 апреля 2024 в медицинских организациях округа имеется 36,3 тысячи доз вакцины, также имеется достаточный запас на региональном аптечном складе. Поставка вакцины в медорганизации производится регулярно, дефицита вакцины нет», — сообщили в ведомстве. Первичную вакцинацию медики рекомендуют проводить с ноября по март. Необходимо поставить две прививки с интервалом до семи месяцев, третья доза препарата вводится с интервалом от пяти месяцев до года. «Три прививки — это законченный курс вакцинации. Далее следуют проводить ревакцинации — прививка один раз в три года. Запись на вакцинацию производится ежедневно, она возможна по телефону. Однако предоставление информации о состоянии здоровья, в том числе о прививочном статусе, отсутствии или наличии противопоказаний к вакцинации по телефону не допускается в силу закона. Эти данные пациент или его законный представитель может получить лично при обращении к участковому врачу, или в прививочный кабинет», — уточнили в ведомстве. В депздраве отметил, что план вакцинации по итогам 2023 года выполнен полностью. В 2024 году получили первичную и повторную дозу вакцины уже 22% от запланированного числа югорчан. Всего привито 33 677 человек, до конца года ведомство рассчитывает вакцинировать еще более 120 тысяч жителей. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Ханты-Мансийска пожаловалась на дефицит вакцины против клещевого энцефалита. Однако в депздраве Югры уточнили, что на момент обращения заявительницы вакцина в поликлиниках и на складах имелась, а женщине не предоставили информацию о статусе вакцинации по телефону из-за законодательных ограничений на передачу персональных данных.