03 апреля 2024

В больнице Ханты-Мансийска отсутствует вакцина от клещевого энцефалита

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО дефицит вакцины от клещевого энцефалита Фото:

В Ханты-Мансийской окружной клинической больнице дефицит вакцины от клещевого энцефалита. Местная жительница рассказала о том, что на протяжении двух недель не может получить прививку.

«2-ю неделю не могу поставить прививку от клещевого энцефалита в ОКБ г. Ханты-Мансийска. Когда будет в наличии указанная вакцина? Почему в прививочном кабинете ОКБ по телефонной связи отказывают в получении сведений о необходимости вакцинации?», — написала женщина в группе «ВКонтакте» «Послушайте, доктор ХМАО-Югра».

В ответе от администрации группы женщине пояснили, что вакцины, в том числе и от клещевого энцефалита, поступают в медицинские организации округа траншами по разнарядке Минздрава РФ. Очередная поставка препарата ожидается. При этом срок, в течение которого вакцина поступит в медучреждения округа не указывается.

По данному вопросу корреспондент URA.RU направил запрос в департамент здравоохранения Югры. На момент публикации новости ответ в адрес редакции не поступил.

Ранее URA.RU писало о том, что в медучреждение Сургута не доставили вакцину от кори более чем для 500 человек. Врачи ожидают поступление партии необходимого препарата лишь через месяц.

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В Ханты-Мансийской окружной клинической больнице дефицит вакцины от клещевого энцефалита. Местная жительница рассказала о том, что на протяжении двух недель не может получить прививку. «2-ю неделю не могу поставить прививку от клещевого энцефалита в ОКБ г. Ханты-Мансийска. Когда будет в наличии указанная вакцина? Почему в прививочном кабинете ОКБ по телефонной связи отказывают в получении сведений о необходимости вакцинации?», — написала женщина в группе «ВКонтакте» «Послушайте, доктор ХМАО-Югра». В ответе от администрации группы женщине пояснили, что вакцины, в том числе и от клещевого энцефалита, поступают в медицинские организации округа траншами по разнарядке Минздрава РФ. Очередная поставка препарата ожидается. При этом срок, в течение которого вакцина поступит в медучреждения округа не указывается. По данному вопросу корреспондент URA.RU направил запрос в департамент здравоохранения Югры. На момент публикации новости ответ в адрес редакции не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что в медучреждение Сургута не доставили вакцину от кори более чем для 500 человек. Врачи ожидают поступление партии необходимого препарата лишь через месяц.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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