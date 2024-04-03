В больнице Ханты-Мансийска отсутствует вакцина от клещевого энцефалита

04 апреля 2024 в 12:44 Размер текста - 17 +

В ХМАО дефицит вакцины от клещевого энцефалита Фото: Анна Майорова © URA.RU В Ханты-Мансийской окружной клинической больнице дефицит вакцины от клещевого энцефалита. Местная жительница рассказала о том, что на протяжении двух недель не может получить прививку. «2-ю неделю не могу поставить прививку от клещевого энцефалита в ОКБ г. Ханты-Мансийска. Когда будет в наличии указанная вакцина? Почему в прививочном кабинете ОКБ по телефонной связи отказывают в получении сведений о необходимости вакцинации?», — написала женщина в группе «ВКонтакте» «Послушайте, доктор ХМАО-Югра». В ответе от администрации группы женщине пояснили, что вакцины, в том числе и от клещевого энцефалита, поступают в медицинские организации округа траншами по разнарядке Минздрава РФ. Очередная поставка препарата ожидается. При этом срок, в течение которого вакцина поступит в медучреждения округа не указывается. По данному вопросу корреспондент URA.RU направил запрос в департамент здравоохранения Югры. На момент публикации новости ответ в адрес редакции не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что в медучреждение Сургута не доставили вакцину от кори более чем для 500 человек. Врачи ожидают поступление партии необходимого препарата лишь через месяц. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийской окружной клинической больнице дефицит вакцины от клещевого энцефалита. Местная жительница рассказала о том, что на протяжении двух недель не может получить прививку. «2-ю неделю не могу поставить прививку от клещевого энцефалита в ОКБ г. Ханты-Мансийска. Когда будет в наличии указанная вакцина? Почему в прививочном кабинете ОКБ по телефонной связи отказывают в получении сведений о необходимости вакцинации?», — написала женщина в группе «ВКонтакте» «Послушайте, доктор ХМАО-Югра». В ответе от администрации группы женщине пояснили, что вакцины, в том числе и от клещевого энцефалита, поступают в медицинские организации округа траншами по разнарядке Минздрава РФ. Очередная поставка препарата ожидается. При этом срок, в течение которого вакцина поступит в медучреждения округа не указывается. По данному вопросу корреспондент URA.RU направил запрос в департамент здравоохранения Югры. На момент публикации новости ответ в адрес редакции не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что в медучреждение Сургута не доставили вакцину от кори более чем для 500 человек. Врачи ожидают поступление партии необходимого препарата лишь через месяц.