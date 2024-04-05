05 апреля 2024

Жители дачного кооператива близ Сургута пожаловались на отсутствие света. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, лампочка, электроэнергия, коммунальные услуги, услуги жкх
У многих жителей СНТ «Кедровый-16» от электричества зависит отопление и водоснабжение Фото:

Жители дачного кооператива СНТ «Кедровый-16» под Сургутом пожаловались, что в их домах нет света. Они записали видеообращение к мэрии города.

«Добрый день! Мы жители дачного кооператива „Кедровый-16“ обращаемся к администрации города Сургута ввиду того, что на протяжении суток нет света. Обращения РЭС игнорируют, заявки не принимают», — говорят жители на видео. Кадры опубликовал SiТV.RU.

По их словам, ситуация осложняется тем, что у многих от электричества зависит еще отопление и водоснабжение. Во многих домах есть дети.

URA.RU отправило запрос в мэрию Сургута. Ответ ожидается.

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Жители дачного кооператива СНТ «Кедровый-16» под Сургутом пожаловались, что в их домах нет света. Они записали видеообращение к мэрии города. «Добрый день! Мы жители дачного кооператива „Кедровый-16“ обращаемся к администрации города Сургута ввиду того, что на протяжении суток нет света. Обращения РЭС игнорируют, заявки не принимают», — говорят жители на видео. Кадры опубликовал SiТV.RU. По их словам, ситуация осложняется тем, что у многих от электричества зависит еще отопление и водоснабжение. Во многих домах есть дети. URA.RU отправило запрос в мэрию Сургута. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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