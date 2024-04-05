У многих жителей СНТ «Кедровый-16» от электричества зависит отопление и водоснабжение
Жители дачного кооператива СНТ «Кедровый-16» под Сургутом пожаловались, что в их домах нет света. Они записали видеообращение к мэрии города.
«Добрый день! Мы жители дачного кооператива „Кедровый-16“ обращаемся к администрации города Сургута ввиду того, что на протяжении суток нет света. Обращения РЭС игнорируют, заявки не принимают», — говорят жители на видео. Кадры опубликовал SiТV.RU.
По их словам, ситуация осложняется тем, что у многих от электричества зависит еще отопление и водоснабжение. Во многих домах есть дети.
URA.RU отправило запрос в мэрию Сургута. Ответ ожидается.
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