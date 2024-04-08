В Нагайбакском районе уровень паводковых вод пошел на спад

В Нагайбакском районе (Челябинская область), где действует режим ЧС, уровень воды снижается. Об этом 9 апреля сообщили районные СМИ.
«По информации глав поселений, вода ушла с улицы Зеленая в Переселенке, которая ранее была затоплена. Ушли паводковые воды в Остроленке, Куликовке. На 150 сантиметров снизился уровень воды в Париже. Убавился поток на дамбе поселка Южный», — сообщила районная газета «Всходы».
По информации издания, паводок нанес урон не только затопленным жилищам жителей. Пострадали и дороги, и небольшие дамбы. Глава района Егор Тимофеев поручил руководителям поселений оперативно подготовить список разрушенного.
Также в районе работает комиссия по оценке ущерба, причиненного паводковыми водами имуществу граждан. Чтобы оформить возмещение ущерба, жителям нужно подать заявление в районное управление соцзащиты населения.
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