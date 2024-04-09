Политика Путин предложил кандидатуру Подносовой на пост председателя Верховного Суда РФ 09 апреля 2024 в 12:48 Размер текста - 17 + Путин предложил Ирину Подносову в качестве нового председателя Верховного Суда РФ Фото: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации/http://council.gov.ru Президент РФ Владимир Путин отправил в Совет Федерации представление на Ирину Подносову, которая будет назначена председателем Верховного Суда России. Об этом сообщил сенатор РФ Андрей Клишас. «В Совет Федерации поступило представление президента России В.В. Путина на Подносову Ирину Леонидовну», — пишет Андрей Клишас в своем telegram-канале . Он отметил, что Подносову предлагается назначить на должность председателя Верховного Суда РФ. Ранее Путину рекомендовали кандидатуру Подносовой на должность председателя Верховного Суда России. Соответствующее заседание по рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий состоялось 4 апреля. Во время него также были рассмотрены кандидатуры на должности судей федеральных инстанций, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент РФ Владимир Путин отправил в Совет Федерации представление на Ирину Подносову, которая будет назначена председателем Верховного Суда России. Об этом сообщил сенатор РФ Андрей Клишас. «В Совет Федерации поступило представление президента России В.В. Путина на Подносову Ирину Леонидовну», — пишет Андрей Клишас в своем telegram-канале. Он отметил, что Подносову предлагается назначить на должность председателя Верховного Суда РФ. Ранее Путину рекомендовали кандидатуру Подносовой на должность председателя Верховного Суда России. Соответствующее заседание по рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий состоялось 4 апреля. Во время него также были рассмотрены кандидатуры на должности судей федеральных инстанций, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям