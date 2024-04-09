На Украине хотят исключить демобилизацию из проекта об усилении мобилизации

10 апреля 2024 в 00:21 Размер текста - 17 +

Сейчас закон на Украине предусматривает демобилизацию через 36 месяцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из законопроекта об усилении мобилизации в Вооруженных силах Украины (ВСУ) хотят исключить демобилизацию. Соответствующее письмо главе минобороны Украины Рустему Умерову направил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. «Предлагается вопрос оснований увольнения с военной службы, а также внедрения на законодательном уровне ротации военнослужащих нормировать отдельно путем рассмотрения в другом законопроекте», — написал Сырский. Текст письма опубликовала «Украинская правда». В письме он отметил, что из-за большого количества депутатских правок некоторые положения законопроекта требуют дополнительного изучения. Всеобщая мобилизация на Украине стартовала в феврале 2022 года. Сейчас законопроект предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. В апреле этого года был снижен возраст для мобилизации с 27 до 25 лет. Также сообщалось, что Киев планирует вписать в реестр военнообязанных всех женщин от 18 до 60 лет. После взрыва народного негодования премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал гражданам, что дальнейшая мобилизация будет проходить значительно мягче, передает телеканал «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из законопроекта об усилении мобилизации в Вооруженных силах Украины (ВСУ) хотят исключить демобилизацию. Соответствующее письмо главе минобороны Украины Рустему Умерову направил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. «Предлагается вопрос оснований увольнения с военной службы, а также внедрения на законодательном уровне ротации военнослужащих нормировать отдельно путем рассмотрения в другом законопроекте», — написал Сырский. Текст письма опубликовала «Украинская правда». В письме он отметил, что из-за большого количества депутатских правок некоторые положения законопроекта требуют дополнительного изучения. Всеобщая мобилизация на Украине стартовала в феврале 2022 года. Сейчас законопроект предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. В апреле этого года был снижен возраст для мобилизации с 27 до 25 лет. Также сообщалось, что Киев планирует вписать в реестр военнообязанных всех женщин от 18 до 60 лет. После взрыва народного негодования премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал гражданам, что дальнейшая мобилизация будет проходить значительно мягче, передает телеканал «Царьград».