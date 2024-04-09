09 апреля 2024

На Украине хотят исключить демобилизацию из проекта об усилении мобилизации

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка военных трофеев в музее ОДО. Екатеринбург, всу, вооруженные силы украины, военный трофей
Сейчас закон на Украине предусматривает демобилизацию через 36 месяцев Фото:
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Из законопроекта об усилении мобилизации в Вооруженных силах Украины (ВСУ) хотят исключить демобилизацию. Соответствующее письмо главе минобороны Украины Рустему Умерову направил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Предлагается вопрос оснований увольнения с военной службы, а также внедрения на законодательном уровне ротации военнослужащих нормировать отдельно путем рассмотрения в другом законопроекте», — написал Сырский. Текст письма опубликовала «Украинская правда». В письме он отметил, что из-за большого количества депутатских правок некоторые положения законопроекта требуют дополнительного изучения.

Всеобщая мобилизация на Украине стартовала в феврале 2022 года. Сейчас законопроект предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. В апреле этого года был снижен возраст для мобилизации с 27 до 25 лет.

Также сообщалось, что Киев планирует вписать в реестр военнообязанных всех женщин от 18 до 60 лет. После взрыва народного негодования премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал гражданам, что дальнейшая мобилизация будет проходить значительно мягче, передает телеканал «Царьград».

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Из законопроекта об усилении мобилизации в Вооруженных силах Украины (ВСУ) хотят исключить демобилизацию. Соответствующее письмо главе минобороны Украины Рустему Умерову направил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. «Предлагается вопрос оснований увольнения с военной службы, а также внедрения на законодательном уровне ротации военнослужащих нормировать отдельно путем рассмотрения в другом законопроекте», — написал Сырский. Текст письма опубликовала «Украинская правда». В письме он отметил, что из-за большого количества депутатских правок некоторые положения законопроекта требуют дополнительного изучения. Всеобщая мобилизация на Украине стартовала в феврале 2022 года. Сейчас законопроект предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. В апреле этого года был снижен возраст для мобилизации с 27 до 25 лет. Также сообщалось, что Киев планирует вписать в реестр военнообязанных всех женщин от 18 до 60 лет. После взрыва народного негодования премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал гражданам, что дальнейшая мобилизация будет проходить значительно мягче, передает телеканал «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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