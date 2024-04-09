Часть челябинского поселка оказалась отрезанной паводком от большой земли. Видео

10 апреля 2024 в 10:16 Размер текста - 17 +

Выехать из поселка в райцентр можно только на грузовике. Фото архивное Фото: Людмила Баннова © URA.RU Часть поселка Есаульский в Сосновском районе под Челябинском оказалась отрезанной от большой земли. Как сообщил 10 апреля председатель регионального исполкома ОНФ Денис Рыжий, причина заключается в том, что в поселке не достроен мост через реку Зюзелга, соединяющей две части поселка. «Жители на свой страх и риск пускают грузовые машины по волнам, чтобы выбраться в райцентр. Те, кто на легковушках — в заложниках у стихии. Старый мост под водой. А нового от чиновников ждут уже четыре года», — уточнил Рыжий. По словам общественника, единственный мост, соединяющий две части поселка Есаульский, построили 70 лет назад. Переправа уже не пригодна для ремонта. На строительство нового моста был заключен контракт на сумму 25 миллионов рублей в 2021 году. Однако мост не достроен до сих пор. По информации Рыжего, после вмешательства Народного фронта следственный комитет проводит проверку по статье «Халатность». Рыжий подчеркнул, что ОНФ планирует добиваться проверки на предмет неэффективного расходования бюджета. Также в планах работы ОНФ — побуждать чиновников доделать 100 метров нового моста. URA.RU направило в администрацию Сосновского района запрос. На момент выхода публикации ответ на запрос не получен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Часть поселка Есаульский в Сосновском районе под Челябинском оказалась отрезанной от большой земли. Как сообщил 10 апреля председатель регионального исполкома ОНФ Денис Рыжий, причина заключается в том, что в поселке не достроен мост через реку Зюзелга, соединяющей две части поселка. «Жители на свой страх и риск пускают грузовые машины по волнам, чтобы выбраться в райцентр. Те, кто на легковушках — в заложниках у стихии. Старый мост под водой. А нового от чиновников ждут уже четыре года», — уточнил Рыжий. По словам общественника, единственный мост, соединяющий две части поселка Есаульский, построили 70 лет назад. Переправа уже не пригодна для ремонта. На строительство нового моста был заключен контракт на сумму 25 миллионов рублей в 2021 году. Однако мост не достроен до сих пор. По информации Рыжего, после вмешательства Народного фронта следственный комитет проводит проверку по статье «Халатность». Рыжий подчеркнул, что ОНФ планирует добиваться проверки на предмет неэффективного расходования бюджета. Также в планах работы ОНФ — побуждать чиновников доделать 100 метров нового моста. URA.RU направило в администрацию Сосновского района запрос. На момент выхода публикации ответ на запрос не получен.