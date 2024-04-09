09 апреля 2024

Пермский край обеспечен куриными яйцами на 200%

© Служба новостей «URA.RU»
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Яица. Тюмень , яйца, яица, решетка яиц
В регионе хватает продуктов питания Фото:

Производства обеспечивают жителей Пермского края куриным яйцом на 200%. Также в регионе достаточно других продуктов питания.

«Продовольственная безопасность складывается из баланса двух показателей — сколько в регионе производится и сколько потребляется. По яйцу, например, обеспеченность превышает 200%», — пишет газета «Звезда» со ссылкой на министра агропромышленного комплекса Прикамья Павла Носкова.

Министр добавил, что потребности в мясе, молоке, овощах и картофеле также нет. В целом край обеспечен продуктами почти на 100%.

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Производства обеспечивают жителей Пермского края куриным яйцом на 200%. Также в регионе достаточно других продуктов питания. «Продовольственная безопасность складывается из баланса двух показателей — сколько в регионе производится и сколько потребляется. По яйцу, например, обеспеченность превышает 200%», — пишет газета «Звезда» со ссылкой на министра агропромышленного комплекса Прикамья Павла Носкова. Министр добавил, что потребности в мясе, молоке, овощах и картофеле также нет. В целом край обеспечен продуктами почти на 100%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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