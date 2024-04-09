Пермский край обеспечен куриными яйцами на 200%

В регионе хватает продуктов питания
Производства обеспечивают жителей Пермского края куриным яйцом на 200%. Также в регионе достаточно других продуктов питания.
«Продовольственная безопасность складывается из баланса двух показателей — сколько в регионе производится и сколько потребляется. По яйцу, например, обеспеченность превышает 200%», — пишет газета «Звезда» со ссылкой на министра агропромышленного комплекса Прикамья Павла Носкова.
Министр добавил, что потребности в мясе, молоке, овощах и картофеле также нет. В целом край обеспечен продуктами почти на 100%.
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