Пермский край обеспечен куриными яйцами на 200%

10 апреля 2024 в 10:27 Размер текста - 17 +

В регионе хватает продуктов питания Фото: Денис Моргунов © URA.RU Производства обеспечивают жителей Пермского края куриным яйцом на 200%. Также в регионе достаточно других продуктов питания. «Продовольственная безопасность складывается из баланса двух показателей — сколько в регионе производится и сколько потребляется. По яйцу, например, обеспеченность превышает 200%», — пишет газета «Звезда» со ссылкой на министра агропромышленного комплекса Прикамья Павла Носкова. Министр добавил, что потребности в мясе, молоке, овощах и картофеле также нет. В целом край обеспечен продуктами почти на 100%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Производства обеспечивают жителей Пермского края куриным яйцом на 200%. Также в регионе достаточно других продуктов питания. «Продовольственная безопасность складывается из баланса двух показателей — сколько в регионе производится и сколько потребляется. По яйцу, например, обеспеченность превышает 200%», — пишет газета «Звезда» со ссылкой на министра агропромышленного комплекса Прикамья Павла Носкова. Министр добавил, что потребности в мясе, молоке, овощах и картофеле также нет. В целом край обеспечен продуктами почти на 100%.