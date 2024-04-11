В мире Украина Немецкий военный эксперт: у ВСУ закончились запасы ПВО Обозреватель Репке: у ВСУ закончились запасы ПВО 11 апреля 2024 в 18:51 Размер текста - 17 + У ВСУ нет запасов средств ПВО Фото: Sgt. Alexandra Shea / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина исчерпала свои запасы противоракетных систем Patriot и «Ирис-Т», а также большинство других средств противоракетной обороны (ПВО). Об этом заявил военный эксперт издания Bild Юлиан Репке. «Как я сказал несколько недель назад (и почти никто мне не поверил): у Украины закончились ракеты Patriot и „Ирис-Т“. Также истощены или уничтожены большинство других запасов средств ПВО», — написал Репке в соцсети X. Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начал настойчиво просить оружие, в том числе средства ПВО, у стран Запада. Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о наступлении критического момента для Украины, выпрашивая в очередной раз деньги у США, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Украина исчерпала свои запасы противоракетных систем Patriot и «Ирис-Т», а также большинство других средств противоракетной обороны (ПВО). Об этом заявил военный эксперт издания Bild Юлиан Репке. «Как я сказал несколько недель назад (и почти никто мне не поверил): у Украины закончились ракеты Patriot и „Ирис-Т“. Также истощены или уничтожены большинство других запасов средств ПВО», — написал Репке в соцсети X. Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начал настойчиво просить оружие, в том числе средства ПВО, у стран Запада. Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о наступлении критического момента для Украины, выпрашивая в очередной раз деньги у США, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям