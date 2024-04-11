Немецкий военный эксперт: у ВСУ закончились запасы ПВО

Украина исчерпала свои запасы противоракетных систем Patriot и «Ирис-Т», а также большинство других средств противоракетной обороны (ПВО). Об этом заявил военный эксперт издания Bild Юлиан Репке.
«Как я сказал несколько недель назад (и почти никто мне не поверил): у Украины закончились ракеты Patriot и „Ирис-Т“. Также истощены или уничтожены большинство других запасов средств ПВО», — написал Репке в соцсети X.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начал настойчиво просить оружие, в том числе средства ПВО, у стран Запада. Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о наступлении критического момента для Украины, выпрашивая в очередной раз деньги у США, передает RT.
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