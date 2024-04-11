Немецкий военный эксперт: у ВСУ закончились запасы ПВО

Обозреватель Репке: у ВСУ закончились запасы ПВО
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Пэтриот. ПВО. stock, нато, сша, пво, patriot,  stock, пэтриот
У ВСУ нет запасов средств ПВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина исчерпала свои запасы противоракетных систем Patriot и «Ирис-Т», а также большинство других средств противоракетной обороны (ПВО). Об этом заявил военный эксперт издания Bild Юлиан Репке.

«Как я сказал несколько недель назад (и почти никто мне не поверил): у Украины закончились ракеты Patriot и „Ирис-Т“. Также истощены или уничтожены большинство других запасов средств ПВО», — написал Репке в соцсети X.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начал настойчиво просить оружие, в том числе средства ПВО, у стран Запада. Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о наступлении критического момента для Украины, выпрашивая в очередной раз деньги у США, передает RT.

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Украина исчерпала свои запасы противоракетных систем Patriot и «Ирис-Т», а также большинство других средств противоракетной обороны (ПВО). Об этом заявил военный эксперт издания Bild Юлиан Репке. «Как я сказал несколько недель назад (и почти никто мне не поверил): у Украины закончились ракеты Patriot и „Ирис-Т“. Также истощены или уничтожены большинство других запасов средств ПВО», — написал Репке в соцсети X. Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начал настойчиво просить оружие, в том числе средства ПВО, у стран Запада. Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о наступлении критического момента для Украины, выпрашивая в очередной раз деньги у США, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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