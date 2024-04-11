11 апреля 2024

Студент УрФУ набрал кредитов на сотни тысяч рублей ради аферистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Гомофобный пикник. Екатеринбург, усталость, студенты, молодежь
Студента обманули лжесотрудники банка и сотового оператора Фото:

В Екатеринбурге 22-летний студент Уральского федерального университета (УрФУ) оформил на себя несколько кредитов и перевел аферистам 328 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД.

«Студенту позвонил неизвестный и представился „сотрудником сотового оператора“. Неизвестный попросил заявителя сообщить ему паспортные данные. После с потерпевшим связался „сотрудник Госуслуг“ и сообщил о попытке входа в его личный кабинет. Растерявшийся студент ответил, что не совершал этого. Затем „старший специалист ЦБ РФ“ пояснил потерпевшему о якобы взломе его базы данных на „Госуслугах“ и попытках неизвестных оформить от его имени кредиты. После неизвестный убедил парня оформить на себя „зеркальные кредиты“, а средства перевести на „безопасные счета“» — следует из сообщения.

Силовики возбудили уголовное дело. Сейчас принимается комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В Уральском ГУ ЦБ отметили, что представители Банка России никогда не звонят сами — они только отвечают на сообщения граждан.

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В Екатеринбурге 22-летний студент Уральского федерального университета (УрФУ) оформил на себя несколько кредитов и перевел аферистам 328 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД. «Студенту позвонил неизвестный и представился „сотрудником сотового оператора“. Неизвестный попросил заявителя сообщить ему паспортные данные. После с потерпевшим связался „сотрудник Госуслуг“ и сообщил о попытке входа в его личный кабинет. Растерявшийся студент ответил, что не совершал этого. Затем „старший специалист ЦБ РФ“ пояснил потерпевшему о якобы взломе его базы данных на „Госуслугах“ и попытках неизвестных оформить от его имени кредиты. После неизвестный убедил парня оформить на себя „зеркальные кредиты“, а средства перевести на „безопасные счета“» — следует из сообщения. Силовики возбудили уголовное дело. Сейчас принимается комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В Уральском ГУ ЦБ отметили, что представители Банка России никогда не звонят сами — они только отвечают на сообщения граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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