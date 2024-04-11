Студент УрФУ набрал кредитов на сотни тысяч рублей ради аферистов

12 апреля 2024 в 11:26 Размер текста - 17 +

Студента обманули лжесотрудники банка и сотового оператора Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге 22-летний студент Уральского федерального университета (УрФУ) оформил на себя несколько кредитов и перевел аферистам 328 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД. «Студенту позвонил неизвестный и представился „сотрудником сотового оператора“. Неизвестный попросил заявителя сообщить ему паспортные данные. После с потерпевшим связался „сотрудник Госуслуг“ и сообщил о попытке входа в его личный кабинет. Растерявшийся студент ответил, что не совершал этого. Затем „старший специалист ЦБ РФ“ пояснил потерпевшему о якобы взломе его базы данных на „Госуслугах“ и попытках неизвестных оформить от его имени кредиты. После неизвестный убедил парня оформить на себя „зеркальные кредиты“, а средства перевести на „безопасные счета“» — следует из сообщения. Силовики возбудили уголовное дело. Сейчас принимается комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В Уральском ГУ ЦБ отметили, что представители Банка России никогда не звонят сами — они только отвечают на сообщения граждан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 22-летний студент Уральского федерального университета (УрФУ) оформил на себя несколько кредитов и перевел аферистам 328 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД. «Студенту позвонил неизвестный и представился „сотрудником сотового оператора“. Неизвестный попросил заявителя сообщить ему паспортные данные. После с потерпевшим связался „сотрудник Госуслуг“ и сообщил о попытке входа в его личный кабинет. Растерявшийся студент ответил, что не совершал этого. Затем „старший специалист ЦБ РФ“ пояснил потерпевшему о якобы взломе его базы данных на „Госуслугах“ и попытках неизвестных оформить от его имени кредиты. После неизвестный убедил парня оформить на себя „зеркальные кредиты“, а средства перевести на „безопасные счета“» — следует из сообщения. Силовики возбудили уголовное дело. Сейчас принимается комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В Уральском ГУ ЦБ отметили, что представители Банка России никогда не звонят сами — они только отвечают на сообщения граждан.