Врач-эндокринолог объяснила, кто может есть и не толстеть

Врач Павлова: не толстеющие люди энергичны или больны

15 апреля 2024 в 04:58 Размер текста - 17 +

Люди могут есть и не толстеть из-за паразитов, которые живут в их организме Фото: Анна Майорова © URA.RU Бывает два типа людей, которые остаются стройными, не ограничивая себя в еде — здоровый и имеющий заболевания. Таким мнением поделилась доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова. «Если человек ест и не толстеет … у него повышенный расход энергии, он физически активен. Это вариант здоровья. … Чудес нет, это либо большие затраты энергии на какую-то физическую активность, либо болезнь. У человека могут быть очень высокие метаболические функции, например, гиперфункция щитовидной железы, тиреотоксикоз. … Человек действительно ест и худеет. Это никогда не было и не будет нормой», — рассказала Павлова радио Sputnik . Помимо болезней, к нездоровому типу относится наличие паразитов. Они не просто живут и питаются едой, которую поглощает их хозяин, но и выделяют токсины. Из-за этого в организме происходит интоксикация и человек начинает внешне плохо выглядеть. Для успешного снижения веса важно применять комплексный подход. Он включает изменения в питании, физическую активность и поведенческие аспекты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывает два типа людей, которые остаются стройными, не ограничивая себя в еде — здоровый и имеющий заболевания. Таким мнением поделилась доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова. «Если человек ест и не толстеет … у него повышенный расход энергии, он физически активен. Это вариант здоровья. … Чудес нет, это либо большие затраты энергии на какую-то физическую активность, либо болезнь. У человека могут быть очень высокие метаболические функции, например, гиперфункция щитовидной железы, тиреотоксикоз. … Человек действительно ест и худеет. Это никогда не было и не будет нормой», — рассказала Павлова радио Sputnik. Помимо болезней, к нездоровому типу относится наличие паразитов. Они не просто живут и питаются едой, которую поглощает их хозяин, но и выделяют токсины. Из-за этого в организме происходит интоксикация и человек начинает внешне плохо выглядеть. Для успешного снижения веса важно применять комплексный подход. Он включает изменения в питании, физическую активность и поведенческие аспекты.