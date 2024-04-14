14 апреля 2024

Врач-эндокринолог объяснила, кто может есть и не толстеть

Врач Павлова: не толстеющие люди энергичны или больны
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Иллюстрации к материалу "Отложенные дети". Екатеринбург, беременность, женщина, женское тело, живот, родинка
Люди могут есть и не толстеть из-за паразитов, которые живут в их организме Фото:

Бывает два типа людей, которые остаются стройными, не ограничивая себя в еде — здоровый и имеющий заболевания. Таким мнением поделилась доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова.

«Если человек ест и не толстеет … у него повышенный расход энергии, он физически активен. Это вариант здоровья. … Чудес нет, это либо большие затраты энергии на какую-то физическую активность, либо болезнь. У человека могут быть очень высокие метаболические функции, например, гиперфункция щитовидной железы, тиреотоксикоз. … Человек действительно ест и худеет. Это никогда не было и не будет нормой», — рассказала Павлова радио Sputnik.

Помимо болезней, к нездоровому типу относится наличие паразитов. Они не просто живут и питаются едой, которую поглощает их хозяин, но и выделяют токсины. Из-за этого в организме происходит интоксикация и человек начинает внешне плохо выглядеть.

Для успешного снижения веса важно применять комплексный подход. Он включает изменения в питании, физическую активность и поведенческие аспекты.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывает два типа людей, которые остаются стройными, не ограничивая себя в еде — здоровый и имеющий заболевания. Таким мнением поделилась доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова. «Если человек ест и не толстеет … у него повышенный расход энергии, он физически активен. Это вариант здоровья. … Чудес нет, это либо большие затраты энергии на какую-то физическую активность, либо болезнь. У человека могут быть очень высокие метаболические функции, например, гиперфункция щитовидной железы, тиреотоксикоз. … Человек действительно ест и худеет. Это никогда не было и не будет нормой», — рассказала Павлова радио Sputnik. Помимо болезней, к нездоровому типу относится наличие паразитов. Они не просто живут и питаются едой, которую поглощает их хозяин, но и выделяют токсины. Из-за этого в организме происходит интоксикация и человек начинает внешне плохо выглядеть. Для успешного снижения веса важно применять комплексный подход. Он включает изменения в питании, физическую активность и поведенческие аспекты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...