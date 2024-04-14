Врач-эндокринолог объяснила, кто может есть и не толстеть

Бывает два типа людей, которые остаются стройными, не ограничивая себя в еде — здоровый и имеющий заболевания. Таким мнением поделилась доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова.
«Если человек ест и не толстеет … у него повышенный расход энергии, он физически активен. Это вариант здоровья. … Чудес нет, это либо большие затраты энергии на какую-то физическую активность, либо болезнь. У человека могут быть очень высокие метаболические функции, например, гиперфункция щитовидной железы, тиреотоксикоз. … Человек действительно ест и худеет. Это никогда не было и не будет нормой», — рассказала Павлова
Помимо болезней, к нездоровому типу относится наличие паразитов. Они не просто живут и питаются едой, которую поглощает их хозяин, но и выделяют токсины. Из-за этого в организме происходит интоксикация и человек начинает внешне плохо выглядеть.
Для успешного снижения веса важно применять комплексный подход. Он включает изменения в питании, физическую активность и поведенческие аспекты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.