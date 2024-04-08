Семь легчайших шагов для похудения

Для успешного снижения веса важно применять комплексный подход, который включает изменения в питании, физическую активность и поведенческие аспекты. Об этом «Российской газете» сообщила старший лаборант кафедры гастроэнтерологии ФДПО РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России Мария Жарова.
Первый шаг: постепенный подход
Внесение небольших изменений в привычки питания и физической активности может иметь большое значение. Начните с простых шагов, таких как уменьшение количества сахара в напитках, что поможет снизить общее потребление калорий.
Второй шаг: сбалансированная диета
Разнообразие питания играет ключевую роль в поддержании здоровья. Употребление продуктов из всех пищевых групп обеспечивает получение необходимых нутриентов. Сбалансировать рацион поможет ориентация на гарвардскую тарелку здорового питания (условную плоскую тарелку нужно «поделить» на сектора: половину заполнить овощами и фруктами, четверть — полезными углеводами и еще четверть — белками).
Третий шаг: контроль порций
Контролировать размеры порций так же важно, как и выбирать правильные продукты. Избегание чрезмерного потребления продуктов высокой калорийности поможет снижать вес без чувства голода.
Четвертый шаг: физическая активность
Регулярные умеренные аэробные упражнения, такие как ходьба или плавание, и силовые тренировки являются неотъемлемой частью плана похудения. Они помогают ускорить метаболизм и сжигать калории.
Пятый шаг: употребление воды
Замена сладких напитков на воду — это простой способ уменьшить потребление лишних калорий. Также следует обращать внимание на калорийность других напитков.
Шестой шаг: избегайте экстремальных диет
Избегание строгих диет и фокус на питательных продуктах поможет поддерживать здоровый вес в долгосрочной перспективе. Это также помогает избежать «эффекта йо-йо».
Седьмой шаг: поиск поддержки
Дополнительную мотивацию к похудению и ответственность можно почерпнуть из поддержки друзей или семьи, с которыми вы делитесь своими планами. Не стесняйтесь обращаться к специалистам за индивидуальной помощью.
Комментарий специалиста
«Если вы понимаете, что не справляетесь самостоятельно, лучше обратитесь к специалистам», — передает «Российская газета» слова Жаровой. Она отметила, что врачи помогут подобрать индивидуальный план тренировок и питания.
Ранее директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России Наталья Мокрышева сообщила, что порядка 50 млн человек в России больны ожирением. По ее словам, в 95% случаев к этому приводит дисбаланс расходуемой энергии и потребляемой пищи. Специалист отметила, что ожирение является последствием образа жизни, а не генетической предрасположенностью, передает «Национальная служба новостей».
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