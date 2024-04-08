Семь легчайших шагов для похудения

Гастроэнтеролог Жарова: для правильного похудения важен постепенный подход

Чтобы худеть правильно, нужно соблюдать сбалансированную диету и контролировать порции еды Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Для успешного снижения веса важно применять комплексный подход, который включает изменения в питании, физическую активность и поведенческие аспекты. Об этом «Российской газете» сообщила старший лаборант кафедры гастроэнтерологии ФДПО РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России Мария Жарова.

Первый шаг: постепенный подход

Внесение небольших изменений в привычки питания и физической активности может иметь большое значение. Начните с простых шагов, таких как уменьшение количества сахара в напитках, что поможет снизить общее потребление калорий.

Второй шаг: сбалансированная диета

Разнообразие питания играет ключевую роль в поддержании здоровья. Употребление продуктов из всех пищевых групп обеспечивает получение необходимых нутриентов. Сбалансировать рацион поможет ориентация на гарвардскую тарелку здорового питания (условную плоскую тарелку нужно «поделить» на сектора: половину заполнить овощами и фруктами, четверть — полезными углеводами и еще четверть — белками).

Третий шаг: контроль порций

Контролировать размеры порций так же важно, как и выбирать правильные продукты. Избегание чрезмерного потребления продуктов высокой калорийности поможет снижать вес без чувства голода.

Четвертый шаг: физическая активность

Регулярные умеренные аэробные упражнения, такие как ходьба или плавание, и силовые тренировки являются неотъемлемой частью плана похудения. Они помогают ускорить метаболизм и сжигать калории.

Пятый шаг: употребление воды

Замена сладких напитков на воду — это простой способ уменьшить потребление лишних калорий. Также следует обращать внимание на калорийность других напитков.

Шестой шаг: избегайте экстремальных диет

Избегание строгих диет и фокус на питательных продуктах поможет поддерживать здоровый вес в долгосрочной перспективе. Это также помогает избежать «эффекта йо-йо».

Седьмой шаг: поиск поддержки

Дополнительную мотивацию к похудению и ответственность можно почерпнуть из поддержки друзей или семьи, с которыми вы делитесь своими планами. Не стесняйтесь обращаться к специалистам за индивидуальной помощью.

Комментарий специалиста

«Если вы понимаете, что не справляетесь самостоятельно, лучше обратитесь к специалистам», — передает «Российская газета» слова Жаровой. Она отметила, что врачи помогут подобрать индивидуальный план тренировок и питания.

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