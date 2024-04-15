Авторы суперкомпьютера для «Опорного края» открестились от путаницы с номерами

Команда разработчиков из УрФУ, собравшая суперкомпьютер для выбора победителей викторины «Опорный край», считает свою систему честной и качественной. Такое заявление в беседе с корреспондентом URA.RU сделал завкафедрой интеллектуальных информационных технологий Илья Обабков — на фоне критики о том, что некоторых номеров-победителей изначально в списках не было.
«Разработанная система честная и качественная, работает с предоставленными номерами. Какие данные выгрузились, с такими и работаем. Ответ на ваш вопрос не в моей зоне ответственности и компетенций — скорее всего надо направить к организаторам розыгрыша», — отметил собеседник.
Итоги викторины «Опорный край», которая проводилась 15 — 18 марта, подвели 12 апреля. Среди свердловчан разыграли 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей «Москвич 3» и 20 мотоциклов «Урал». В списке победителей оказались, например, подчиненный главного организатора и родственник статусной чиновницы.
На следующий день после подведения итогов с сайта «Опорного края» удалили номера всех участников, при этом некоторые свердловчане обратили внимание, что в начальных списках (остались в веб-архиве) не были указаны выигрышные номера. По данным URA.RU, в оргкомитете ведут внутреннюю проверку.
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