Авторы суперкомпьютера для «Опорного края» открестились от путаницы с номерами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разработкой системы, которая определила победителей викторины, занимались ученые с радиофака УрФУ
Разработкой системы, которая определила победителей викторины, занимались ученые с радиофака УрФУ Фото:
новость из сюжета
Викторина «Опорный край» в Свердловской области

Команда разработчиков из УрФУ, собравшая суперкомпьютер для выбора победителей викторины «Опорный край», считает свою систему честной и качественной. Такое заявление в беседе с корреспондентом URA.RU сделал завкафедрой интеллектуальных информационных технологий Илья Обабков — на фоне критики о том, что некоторых номеров-победителей изначально в списках не было.

«Разработанная система честная и качественная, работает с предоставленными номерами. Какие данные выгрузились, с такими и работаем. Ответ на ваш вопрос не в моей зоне ответственности и компетенций — скорее всего надо направить к организаторам розыгрыша», — отметил собеседник.

Итоги викторины «Опорный край», которая проводилась 15 — 18 марта, подвели 12 апреля. Среди свердловчан разыграли 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей «Москвич 3» и 20 мотоциклов «Урал». В списке победителей оказались, например, подчиненный главного организатора и родственник статусной чиновницы.

На следующий день после подведения итогов с сайта «Опорного края» удалили номера всех участников, при этом некоторые свердловчане обратили внимание, что в начальных списках (остались в веб-архиве) не были указаны выигрышные номера. По данным URA.RU, в оргкомитете ведут внутреннюю проверку.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Команда разработчиков из УрФУ, собравшая суперкомпьютер для выбора победителей викторины «Опорный край», считает свою систему честной и качественной. Такое заявление в беседе с корреспондентом URA.RU сделал завкафедрой интеллектуальных информационных технологий Илья Обабков — на фоне критики о том, что некоторых номеров-победителей изначально в списках не было. «Разработанная система честная и качественная, работает с предоставленными номерами. Какие данные выгрузились, с такими и работаем. Ответ на ваш вопрос не в моей зоне ответственности и компетенций — скорее всего надо направить к организаторам розыгрыша», — отметил собеседник. Итоги викторины «Опорный край», которая проводилась 15 — 18 марта, подвели 12 апреля. Среди свердловчан разыграли 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей «Москвич 3» и 20 мотоциклов «Урал». В списке победителей оказались, например, подчиненный главного организатора и родственник статусной чиновницы. На следующий день после подведения итогов с сайта «Опорного края» удалили номера всех участников, при этом некоторые свердловчане обратили внимание, что в начальных списках (остались в веб-архиве) не были указаны выигрышные номера. По данным URA.RU, в оргкомитете ведут внутреннюю проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...