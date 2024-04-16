Мэр пермского Красновишерска обвинил детей в разрушении воинского мемориала. Фото

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В 2022 году мемориал был цел Фото:

В Красновишерске Пермского края у воинского мемориала отпала плитка. Глава округа Евгений Верещагин в соцсетях обвинил в этом подростков, которые катаются на самокатах.

«У памятного знака красновишерцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сломана плитка. Чьих это рук дело? На камерах видеонаблюдения четко видно, что на святом месте по-прежнему развлекаются ребята на самокатах», — написал Верещагин в соцсети «ВКонтакте».

Мэр призвал родителей провести воспитательные беседы с детьми. В противном случае он грозит им административной ответственностью. Некоторые пользователи в комментариях отметили, что плитка могла отпасть сама, так как «наклеена на „ляпки“, а это нарушение технологии». Тем более что отпавший фрагмент находился на вертикальной стене.

Найти для замены аналогичную плитку проблематично, поскольку реставрация постамента была несколько лет назад, отмечает Евгений Верещагин
Найти для замены аналогичную плитку проблематично, поскольку реставрация постамента была несколько лет назад, отмечает Евгений Верещагин
Фото:

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В Красновишерске Пермского края у воинского мемориала отпала плитка. Глава округа Евгений Верещагин в соцсетях обвинил в этом подростков, которые катаются на самокатах. «У памятного знака красновишерцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сломана плитка. Чьих это рук дело? На камерах видеонаблюдения четко видно, что на святом месте по-прежнему развлекаются ребята на самокатах», — написал Верещагин в соцсети «ВКонтакте». Мэр призвал родителей провести воспитательные беседы с детьми. В противном случае он грозит им административной ответственностью. Некоторые пользователи в комментариях отметили, что плитка могла отпасть сама, так как «наклеена на „ляпки“, а это нарушение технологии». Тем более что отпавший фрагмент находился на вертикальной стене.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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