В Красновишерске Пермского края у воинского мемориала отпала плитка. Глава округа Евгений Верещагин в соцсетях обвинил в этом подростков, которые катаются на самокатах.
«У памятного знака красновишерцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сломана плитка. Чьих это рук дело? На камерах видеонаблюдения четко видно, что на святом месте по-прежнему развлекаются ребята на самокатах», — написал Верещагин в соцсети «ВКонтакте».
Мэр призвал родителей провести воспитательные беседы с детьми. В противном случае он грозит им административной ответственностью. Некоторые пользователи в комментариях отметили, что плитка могла отпасть сама, так как «наклеена на „ляпки“, а это нарушение технологии». Тем более что отпавший фрагмент находился на вертикальной стене.
Найти для замены аналогичную плитку проблематично, поскольку реставрация постамента была несколько лет назад, отмечает Евгений Верещагин
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В Красновишерске Пермского края у воинского мемориала отпала плитка. Глава округа Евгений Верещагин в соцсетях обвинил в этом подростков, которые катаются на самокатах. «У памятного знака красновишерцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сломана плитка. Чьих это рук дело? На камерах видеонаблюдения четко видно, что на святом месте по-прежнему развлекаются ребята на самокатах», — написал Верещагин в соцсети «ВКонтакте». Мэр призвал родителей провести воспитательные беседы с детьми. В противном случае он грозит им административной ответственностью. Некоторые пользователи в комментариях отметили, что плитка могла отпасть сама, так как «наклеена на „ляпки“, а это нарушение технологии». Тем более что отпавший фрагмент находился на вертикальной стене.