Происшествия Впервые за весеннее наводнение 2024 года вода в Тоболе в Кургане достигла опасной отметки. Скрин Уровень Тобола в Кургане достиг отметки «опасное явление» 17 апреля 2024 в 07:05 Размер текста - 17 + Уровень Тобола вновь повысился Фото: Владимир Жабрикова © URA.RU Согласно обновленным данным геосайте региона, уровень Тобола в Кургане на 6:00 составляет 850 см. За сутки река поднялась на 113 см до отметки «опасное явление». Ранее на том же портале была размещена информация о подъеме до 919 см. «В Кургане на 6:00 уровень Тобола составляет 850 см. В Барабе уровень реки — 400 см», — указано на сайте. Ранее на территории изменился темп прироста уровня Тобола. О другой информации по теме паводка — в онлайн трансляции URA.RU. За последние четыре часа уровень реки Тобол в Кургане вырос на 20 сантиметров Геоинформационный портал Курганской области . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Согласно обновленным данным геосайте региона, уровень Тобола в Кургане на 6:00 составляет 850 см. За сутки река поднялась на 113 см до отметки «опасное явление». Ранее на том же портале была размещена информация о подъеме до 919 см. «В Кургане на 6:00 уровень Тобола составляет 850 см. В Барабе уровень реки — 400 см», — указано на сайте. Ранее на территории изменился темп прироста уровня Тобола. О другой информации по теме паводка — в онлайн трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям