16 апреля 2024

Впервые за весеннее наводнение 2024 года вода в Тоболе в Кургане достигла опасной отметки. Скрин

Уровень Тобола в Кургане достиг отметки «опасное явление»
© Служба новостей «URA.RU»
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Уровень Тобола вновь повысился
Уровень Тобола вновь повысился Фото:

Согласно обновленным данным геосайте региона, уровень Тобола в Кургане на 6:00 составляет 850 см. За сутки река поднялась на 113 см до отметки «опасное явление». Ранее на том же портале была размещена информация о подъеме до 919 см.

«В Кургане на 6:00 уровень Тобола составляет 850 см. В Барабе уровень реки — 400 см», — указано на сайте.

Ранее на территории изменился темп прироста уровня Тобола. О другой информации по теме паводка — в онлайн трансляции URA.RU.

https://geoportal2.gov45.ru/public_map/kurganobl/map10/#65.292222,55.350789/11/1124,1133,1116,1125" rel="nofollow
За последние четыре часа уровень реки Тобол в Кургане вырос на 20 сантиметров

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Согласно обновленным данным геосайте региона, уровень Тобола в Кургане на 6:00 составляет 850 см. За сутки река поднялась на 113 см до отметки «опасное явление». Ранее на том же портале была размещена информация о подъеме до 919 см. «В Кургане на 6:00 уровень Тобола составляет 850 см. В Барабе уровень реки — 400 см», — указано на сайте. Ранее на территории изменился темп прироста уровня Тобола. О другой информации по теме паводка — в онлайн трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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