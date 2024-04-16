Уровень Тобола вновь повысился
Согласно обновленным данным геосайте региона, уровень Тобола в Кургане на 6:00 составляет 850 см. За сутки река поднялась на 113 см до отметки «опасное явление». Ранее на том же портале была размещена информация о подъеме до 919 см.
«В Кургане на 6:00 уровень Тобола составляет 850 см. В Барабе уровень реки — 400 см», — указано на сайте.
Ранее на территории изменился темп прироста уровня Тобола. О другой информации по теме паводка — в онлайн трансляции URA.RU.
За последние четыре часа уровень реки Тобол в Кургане вырос на 20 сантиметров
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