Путин оценил вклад, который внес отец президента Азербайджана в строительство БАМа

Путин оценил вклад, который внес Гейдар Алиев в строительство БАМа

22 апреля 2024 в 18:16 Размер текста - 17 +

Путин поблагодарил Алиева за вклад, который внес его отец в в строительство БАМа Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин высоко оценил вклад Гейдара Алиева, отца азербайджанского лидера Ильхама Алиева, в строительство Байкало-амурской магистрали (БАМ). Об этом стало известно из встречи Путина с главой Азербайджана. «Мы это не только знаем, мы помним, и очень благодарны и храним память об этом», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Путин отметил, что БАМ — был грандиозным и важным проектом для всего Советского Союза. Президент России добавил, что вместе с Алиевым встретится с ветеранами БАМа, поскольку им «есть о чем поговорить». «Сейчас мы развиваем Восточный полигон — и БАМ, и Транссиб, и все, что с этим связано. Так что все это имеет значение для нас, причем очень большое значение, и сегодня. И я уверен, что все усилия, труды, годы работы, которые ваш отец вложил в реализацию этого огромного проекта, и сегодня играют существенную роль», — резюмировал Путин, добавив, что роль БАМа велика не только для России, но и всего СНГ, так как эти страны также используют эту транспортную артерию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин высоко оценил вклад Гейдара Алиева, отца азербайджанского лидера Ильхама Алиева, в строительство Байкало-амурской магистрали (БАМ). Об этом стало известно из встречи Путина с главой Азербайджана. «Мы это не только знаем, мы помним, и очень благодарны и храним память об этом», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Путин отметил, что БАМ — был грандиозным и важным проектом для всего Советского Союза. Президент России добавил, что вместе с Алиевым встретится с ветеранами БАМа, поскольку им «есть о чем поговорить». «Сейчас мы развиваем Восточный полигон — и БАМ, и Транссиб, и все, что с этим связано. Так что все это имеет значение для нас, причем очень большое значение, и сегодня. И я уверен, что все усилия, труды, годы работы, которые ваш отец вложил в реализацию этого огромного проекта, и сегодня играют существенную роль», — резюмировал Путин, добавив, что роль БАМа велика не только для России, но и всего СНГ, так как эти страны также используют эту транспортную артерию.