МЧС выпустило срочное предупреждение для жителей Свердловской области

На Свердловскую область надвигается сильный ветер до 16 метров в секунду
© Служба новостей «URA.RU»
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Метель. Курган, снег, ветер, непогода, метель, плохая погода, плохая видимость, туман
Спасатели призвали свердловчан соблюдать меры безопасности в непогоду Фото:

В Свердловской области 24—25 апреля ожидается сильный ветер с порывами до 16 метров в секунду, а также дождь со снегом и гололедные явления. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Внимание! 24—25 апреля в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 16 метров в секунду, дождь со снегом и гололедные явления. Будьте бдительны!» — следует из сообщения.

В такую погоду рекомендовано оставаться дома. Также стоит избегать нахождения около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Автовладельцам важно учитывать погоду и дорожные условия, соблюдать правила безопасности и не парковаться возле деревьев и рекламных конструкций. Ветер увеличивает риск пожаров, поэтому необходимо избегать открытого огня и отложить огневые работы на улице.

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В Свердловской области 24—25 апреля ожидается сильный ветер с порывами до 16 метров в секунду, а также дождь со снегом и гололедные явления. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Внимание! 24—25 апреля в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 16 метров в секунду, дождь со снегом и гололедные явления. Будьте бдительны!» — следует из сообщения. В такую погоду рекомендовано оставаться дома. Также стоит избегать нахождения около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Автовладельцам важно учитывать погоду и дорожные условия, соблюдать правила безопасности и не парковаться возле деревьев и рекламных конструкций. Ветер увеличивает риск пожаров, поэтому необходимо избегать открытого огня и отложить огневые работы на улице.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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