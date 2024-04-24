МЧС выпустило срочное предупреждение для жителей Свердловской области

На Свердловскую область надвигается сильный ветер до 16 метров в секунду

Спасатели призвали свердловчан соблюдать меры безопасности в непогоду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Свердловской области 24—25 апреля ожидается сильный ветер с порывами до 16 метров в секунду, а также дождь со снегом и гололедные явления. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Внимание! 24—25 апреля в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 16 метров в секунду, дождь со снегом и гололедные явления. Будьте бдительны!» — следует из сообщения.

В такую погоду рекомендовано оставаться дома. Также стоит избегать нахождения около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Автовладельцам важно учитывать погоду и дорожные условия, соблюдать правила безопасности и не парковаться возле деревьев и рекламных конструкций. Ветер увеличивает риск пожаров, поэтому необходимо избегать открытого огня и отложить огневые работы на улице.